Venerdì 29 novembre, presso il Palazzo Ducale di Martina Franca sarà inaugurata la quarta edizione di Manuscripta Festival della Letteratura a Fumetti.

Il festival anche quest’anno prevede incontri con gli autori ed eventi relativi al mondo dei fumetti.

Si comincia venerdì 29 novembre con Ilaria Ferramosca e Gian Marco De Francisco con rispettivamente “Nostra madre Renata Fonte e Lea Garofalo una madre contro la ’ndrangheta, poi toccherà a Giuseppe Sansone e al suo “Mattia contro lo spettro autistico” e a Stefania Aquaro e a Walter Trono con “Zagor le origini – Il giuramento”.

Sabato 30 novembre invece sarà la volta di Gloria Bardi e Luca Albanese con “Exit, Dossier sul fine-vita”, poi Fabio Santomauro presenterà “La città che sussurrò” e infine Squaz con “Sarò breve”

Domenica 1° dicembre chiuderanno la rassegna, nell’ordine, Sebastiano Vilellla con “Friedrich lo sguardo infinito” , Fabrizio Liuzzi e Gabriele Benefico con “Basquiat – About life” e infine chiuderà il festival Laura Scarpa autrice ed editrice del fumetto italiano, dialogano.

In programma ci sono anche due workshop per i più piccoli previsti per sabato 30 novembre con Fabio Santomauro, mentre domenica 1° dicembre la Scuola Grafite terrà un laboratorio “Invento e disegno il mio supereroe”.

Come in ogni edizione ci saranno anche spettacoli live legati alla a musica e al teatro. In Biblioteca, venerdì 29 novembre, aprirà la rassegna lo spettacolo curato da Glitter, ispirato al graphic novel “Salvezza” di Rizzo e Bonaccorso, per poi lasciare spazio agli eventi notturni del Dopo Festival che anche quest’anno sarà ospitato dal Caffè letterario Undercover di Martina Franca. Dopo la piece teatrale infatti, ci si divertirà con il dj set di GND e Roberto Cagnazzo per un set interamente in vinile. Il giorno successivo stessa location ma spazio al piano forte di Mirko Lodedo con il suo “Charlot in Primo Piano”.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero!

Il Festival della letteratura a fumetti è organizzato dai Presìdi del libro e dall’Associazione Terra Terra, con il patrocinio del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT), della Regione Puglia e del Comune di Martina Franca.

www.manuscripta.terraterra.eu