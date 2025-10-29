Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Ruvo di Puglia:

Un contributo finanziario a fondo perduto per chi apre un’attività nel centro storico.

È l’iniziativa del Comune di Ruvo di Puglia per sostenere la creazione di nuove realtà micro-imprenditoriali nel settore del commercio, dell’artigianato e dei servizi nel cuore pulsante della città. Lo stanziamento complessivo è di 60.000 euro. Per il 2025 verranno individuati attraverso procedura comparativa due operatori economici a cui verrà corrisposto un contributo a fondo perduto di 30.000 euro.

Il finanziamento potrà essere utilizzato per l’acquisto di arredi, macchinari e attrezzature e automezzi commerciali (anche usati), per spese di personale, per la locazione di immobili per le utenze, programmi informatici, materie prime, semilavorati, materiali di consumo, opere edili e impiantistiche, investimenti in identità visiva, sviluppo sito web/APP/portali internet, piattaforme e-commerce, azioni di marketing di avvio, servizi di consulenza e assistenza tecnica ai lavori e allestimenti, polizze assicurative o fideiussorie, spese notarili, servizi di posizionamento sui motori di ricerca, acquisto di spazi per campagne di Web Marketing, Social, Brand Awareness e Reputation.

Potranno beneficiare del finanziamento esclusivamente attività economiche e produttive con sede operativa fissa, svolte in unità immobiliari aperte al pubblico e attive nei settori del commercio al dettaglio di vicinato, dell’artigianato, della somministrazione di alimenti e bevande e dei servizi al cittadino e alle imprese. NON potranno invece beneficiare del finanziamento compro oro, armerie, centri scommesse e sale giochi, esercizi con carattere temporaneo o stagionale e distributori automatici h24.

La misura, promossa dall’Assessorato alle Attività Produttive, si inserisce nella più ampia strategia di rivitalizzazione e rilancio del commercio e delle economie urbane voluta dall’Amministrazione e realizzata sia attraverso il Distretto Urbano del Commercio – DUC – RUVO sia attraverso le azioni e i programmi del Piano Urbano Integrato finanziato dal PNRR con specifico riferimento al centro storico.

Ulteriori informazioni le e istruzioni per presentare le proposte sono reperibili sull’albo pretorio online del Comune di Ruvo di Puglia.

Nelle intenzioni dell’Amministrazione il bando dovrebbe essere ripetuto anche negli anni prossimi.

(foto: tratta da sito Comune di Ruvo di Puglia)