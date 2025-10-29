La richiesta è “su disposizione della Procura della Repubblica di Trani”, secondo la comunicazione dei carabinieri.
Si tratta di “fotogrammi ritraenti il presunto responsabile di un furto, perpetrato in data 15.06.2025, presso l’esercizio commerciale “LAGOSTINA S.R.L.”, sito all’interno del centro commerciale “PUGLIA VILLAGE” di Molfetta. L’autorità Giudiziaria procedente è la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.
Eventuali segnalazioni potranno essere indirizzate al Comando Stazione Carabinieri di Molfetta, quale organo di polizia giudiziaria procedente. (Tel. 080/3374800).”