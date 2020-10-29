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Puglia: 17069 positivi a test corona virus, incremento di 716 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

29 Ottobre 2020
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi giovedì 29 ottobre 2020 in Puglia, sono stati registrati 7083 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 716 casi positivi: 240 in provincia di Bari, 41 in provincia di Brindisi, 48 in provincia BAT, 208 in provincia di Foggia, 48 in provincia di Lecce, 129  in provincia di Taranto, 1 attribuito a residente fuori regione, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 7 decessi: 2 in provincia di Bari, 5 in provincia di Foggia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 544.675 test.

6361 sono i pazienti guariti.

10.002 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 17.069, così suddivisi:

7.123 nella Provincia di Bari;

1.780 nella Provincia di Bat;

1.161 nella Provincia di Brindisi;

4.016 nella Provincia di Foggia;

1.221 nella Provincia di Lecce;

1.647 nella Provincia di Taranto;

119 attribuiti a residenti fuori regione.

2 casi di provincia di appartenenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 29.10.2020 è disponibile al link: http://rpu.gl/Q9yUt

 

 

 

 

 

 


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