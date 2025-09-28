Di seguito un comunicato diffuso da Asl Taranto:

L’Associazione Amici del Trapianto di Fegato OdV di Bergamo organizza la 19ª Edizione della Granfondo Ciclistica dei Trapiantati aperta a tutti i ciclisti trapiantati d’organo, con la preziosa collaborazione del Centro Trapianti Regionale della Puglia di cui è direttore il Prof. Loreto Gesualdo.

La manifestazione si terrà in PUGLIA con la partenza della prima tappa lunedì 29 settembre 2025 da Galatone (LE) toccando successivamente Taranto, Monopoli, Bari, Barletta per arrivare al traguardo finale di Foggia venerdì 3 ottobre 2025.

La partenza della carovana con i mezzi da Bergamo per Galatone è prevista per sabato 27 settembre, mentre il via della prima tappa è previsto per Lunedi 29 settembre dall’Istituto Enrico Medi in Via Antonio Scorrano, 6 Galatone 73044 (LE) dopo l’incontro (8:30-10:30) con gli Studenti e i Docenti dell’Istituto.

La manifestazione ciclistica, a carattere nazionale, viene tradizionalmente organizzata da anni dall’Associazione Amici del Trapianto di Fegato Onlus di Bergamo insieme alla ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo e quest’anno con la preziosa collaborazione del Centro Trapianti Regionale della Puglia di cui è direttore il Prof. Loreto Gesualdo per promuovere la cultura della donazione degli organi, grazie anche alla testimonianza dei trapiantati durante il percorso.

Durante le tappe sono previsti alcuni incontri evidenziati nelle tabelle 1 e 2 a fine pagina.

“La Granfondo dei trapiantati vuole essere uno strumento per diffondere nelle scuole e nelle comunità che incontreremo la cultura della donazione degli organi e quella del trapianto come nuove possibilità che la scienza mette a disposizione per salvare vite umane, dimostrando che chi riceve un organo non solo può tornare a svolgere una vita normale, ma anche a svolgere attività sportive rilevanti – ha commentato Marco Bozzoli, Presidente dell’Associazione Amici del Trapianto di Fegato. La Granfondo dei Trapiantati ci offre l’opportunità di riscoprire il valore della donazione d’organo, un gesto di grande generosità ma soprattutto di straordinario senso civico. Credo sia particolarmente importante l’impegno di testimonianza di rinascita che i trapiantati trasmetteranno chilometro dopo chilometro, e il lavoro di sensibilizzazione che l’Associazione Amici del Trapianto di Fegato insieme alle Associazioni e al Centro Regionale trapianti della Puglia andranno a compiere tappa dopo tappa negli incontri con le scuole e nelle comunità”.

La Carovana della Granfondo è composta da 24 persone, 8 trapiantati, 13 ciclisti (6 trapiantati di cuore, fegato e midollo) e 11 volontari organizzatori con 3 pulmini e un furgone. La carovana è completamente autonoma, ha un direttore sportivo (Diego Vezzoli) e un responsabile sanitario (Mariangelo Cossolini).

“La Granfondo, spiega Mariangelo Cossolini, vicepresidente dell’Associazione e già direttore del Coordinamento Prelievo e Trapianto di Organi dell’ASST Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è prima di tutto un’occasione per stare in gruppo, ma anche un modo per fare attività fisica che, come dimostrato da alcuni studi, permette di ottenere benefici per la salute e di allungare la vita all’organo interessato”.

Nelle Scuole e ospedali che la Granfondo tocca lungo il percorso, grazie alle testimonianze dei trapiantati e al contributo di AIDO Nazionale e Locali, si forniscono informazioni per una scelta consapevole sulla possibilità di donazione degli organi dopo la morte.

Le peculiarità della Granfondo quindi sono costituite da:

Un incontro nelle località sede di arrivo di tappa solitamente dalle ore 17:00 alle 18:00 negli ospedali con le Istituzioni, Associazioni di volontariato del settore, Cittadini, organi di stampa, i pazienti, le autorità sanitarie, medici, infermieri

Un incontro nelle scuole delle città sede di tappa la mattina successiva all’arrivo dalle 8:30 alle 10:30 dove si porta un messaggio sulla donazione d’organi con le testimonianze dei trapiantati, e gli interventi Associazione Amici del trapianto di fegato di Bergamo e Associazioni locali di volontariato.

La Granfondo, manifestazione sportiva e solidale, infonde coraggio a tutti coloro che sono prossimi ad un intervento di trapianto e, nello stesso tempo, consente di educare studenti e cittadini sull’importanza di effettuare la scelta di donare gli organi per salvare vite umane.

I RESPONSABILI

Responsabili generali: Marco Bozzoli, Presidente Associazione Amici del trapianto ODV di Bergamo

Direttore Sportivo: Diego Vezzoli

Direttore sanitario e logistica: Mariangelo Cossolini

Logistica e Cucina: Carla Chiocchi e Oliver Bigoni

Direttore del CRT Regione Puglia: Loreto Gesualdo

Un doveroso ringraziamento ai componenti del Comitato Organizzatore, e al Prof. Loreto Gesualdo e Collaboratori per la piena condivisione dell’organizzazione, alla Asst Papa Giovanni XXIII di Bergamo sempre a fianco della nostra Associazione anche quest’anno con la presenza attiva del Coordinatore trapianti dott. Sergio Vedovati, al Comune di Bergamo e, non da ultimo, al Presidente Coldiretti Bergamo, che ha fornito gratuitamente alcuni loro prodotti da consumare ai pasti di mezzogiorno per i partecipanti.

TABELLA 1- INCONTRI NELLE SCUOLE PRIMA DELLA PARTENZA DI TAPPA

INCONTRI NELLE SCUOLE DALLE 8:30 ALLE 10:30 GALATONE (LE) 8:30-10:30: incontro presso Istituto Enrico Medi Via Antonio Scorrano, 6 – Galatone 73044 (LE) 10:30: Partenza ufficiale della Granfondo ciclistica LUNEDI 29 SETTEMBRE 2025 TARANTO (TA) 8:30-10:30: incontro presso Istituto Pr.ssa Maria Pia Via Galileo Galilei, 27 – Taranto (TA) 74121 MARTEDI 30 SETTEMBRE MONOPOLI (BA) 8:30-10:30: Istituto Tecnico Vito Sante Longo – Via Cesare Beccaria 23/25, 70043 Monopoli (BA) MERCOLEDI 01 OTTOBRE BARI (BA) 8:30-10:30: incontro presso Istituto Ettore Majorana – Via Salvatore Tramonte, 2 – 70132 Bari (BA) GIOVEDI 02 OTTOBRE BARLETTA (BT) 8:30-10:30: incontro presso Istituto Léontine e Giuseppe De Nittis, Via Michele Cassandro, 2, 76121 Barletta BT VENERDI 03 OTTOBRE

TABELLA 2- INCONTRI NELLE CITTA’ SEDE DI PARTENZA/ARRIVO DI TAPPA