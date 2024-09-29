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Martina Franca: il camion militare della seconda guerra mondiale, il motocarro come nuovo fra le auto d’epoca Stamani esposizione in piazza

29 Settembre 2024
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Il veteran in valle d’Itria ha organizzato la tradizionale esposizione a Martina Franca. Si tiene stamattina in piazza XX Settembre. Decine le vetture dei decenni scorsi, in condizioni perfette, che erano in voga ai loro tempi, fossero berline o spider oppure utilitarie, di marche italiane o straniere. Anche lo splendido taxi degli anni Quaranta con targa Brindisi ha fatto la sua ricomparsa. Ci sono anche alcuni camion, con numeri di targa risalenti ad almeno settanta anni fa. Poi è arrivato un camion militare americano, del 1941. Un pick-up, lo definiremmo oggi. Ha fatto la seconda guerra mondiale e l’ha vinta.

Di rilievo anche il motocarro Guzzi, cilindrata 500, tenuto straordinariamente.

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