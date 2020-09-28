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Fondazione Paolo Grassi: stagione concertistica Martina Franca, dal 2 ottobre

29 Settembre 2020
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Di Anna Lodeserto:

Riparte dal 2 ottobre, presso la Fondazione Paolo Grassi di Martina Franca, la rassegna concertistica curata da Liubov Gromoglasova.
L’evento Pianisti del XXI secolo è promosso dal Centro Artistico Musicale Paolo Grassi in collaborazione con la Fondazione Paolo Grassi e vanta il sostegno della Regione Puglia.
Protagonisti indiscussi degli appuntamenti in calendario saranno il pianoforte e cinque pianisti di fama internazionale provenienti dall’Italia e dalla Russia.
La pianista pugliese Viviana Lasaracina aprirà la rassegna con un recital solistico proponendo agli spettatori Fauré Ballata Op. 19, Skrjbin Sonata n. 3 Op. 23, Chopin Polacca – Fantasia Op. 61, Rachmann Sonata n. 2 Op. 36.
Il giorno 9 ottobre si esibirà Francesco Libetta, pianista salentino che eseguirà la Sonata in Do Minore di Schubert e la Sonata in Si Minore di Chopin.
Il 4 dicembre sarà la volta del duo composto da Ettore Papadia e Liubov Gromoglasova che si concentreranno nell’esecuzione della Suite n. 1 Op. 5 e n. 2 Op. 17 di Rachmaninoff.
La rassegna si chiuderà il 18 dicembre con Varvara Nepomnyaschaya, pianista russa, che si esibirà in una performance dedicata a Beethoven (Sonata Op. 27 n. 2 Al chiaro di Luna), Tchaikovsky (Cinque pezzi da opere varie) e Mussorgsky (Quadri da un’esposizione).
Tutti i concerti avranno inizio alle ore 19. L’ingresso è consentito esclusivamente ai possessori di biglietto acquistabile online sul circuito Viva Ticket e presso la sede della Fondazione Paolo Grassi (lunedì – venerdì nei seguenti orari 10 – 13 / 17 – 19).

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