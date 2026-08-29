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22 Agosto 2026
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Puglia, caldo: forno ad arco (ionico). Superati i 43 gradi Meteo

29 Agosto 2026
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In attesa dei forni elettrici per l’ex Ilva, il forno ad arco oggi è proprio il territorio del tarantino. Nell’immagine tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione della Puglia emerge come nel primo pomeriggio l’intera fascia ionica sia ai livelli maggiori di temperatura, secondo la colorazione fucsia. Palagiano 43,1 gradi e Ginosa Marina 43 gradi sopra tutti oggi in Puglia ma la provincia di Taranto è, Martina Franca esclusa (38,5 gradi) quasi ovunque sopra i 40.

Altra zona caldissima, fra Bat e foggiano.

Ondate di calore: oggi Bari in codice rosso, domani giallo.

 

 

 

 

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