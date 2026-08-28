Di seguito il comunicato:

La Piadineria, la più grande insegna della ristorazione veloce che conta oltre 550 ristoranti distribuiti da nord a sud e ora è presente anche a New York, sceglie di rafforzare la sua presenza in Puglia aprendo un nuovo ristorante a Taranto. Qui, l’azienda aveva già aperto un primo locale a fine 2024 nel cuore del salotto cittadino, in via Tommaso d’Aquino, che ha riscontrato una buona risposta dai tarantini e serve in media 3.400 piadine al mese, di cui le più richieste sono: La Leggenda con crudo, squacquerone e rucola; L’Emilia con crudo,

mozzarella, lattuga e pomodoro; La Belpaese con bresaola, rucola, parmigiano reggiano DOP e olio EVO al limone.

Il nuovo locale, in apertura il 29 agosto a Taranto, sarà ospitato all’interno di Porte dello Jonio, dinamico centro commerciale dedicato al divertimento dei cittadini e delle loro famiglie, con un ambiente moderno e accogliente, che offrirà un’esperienza di consumo semplice, veloce e personalizzabile. Il menu comprende oltre 20 ricette di

piadina, preparate con impasto fresco, cotto e farcito a mano al momento, oltre alla possibilità di creare la propria piadina scegliendo tra ingredienti freschi e di qualità, selezionati tra le migliori eccellenze italiane.

Per festeggiare la nuova apertura, La Piadineria riserva ai nuovi clienti una promozione speciale: chi si registra per la prima volta al programma fedeltà Mondo Piada al seguente link

https://lapiadineria.com/registrazione-utm?utm_source=cs&utm_campaign=

ptjonionewop [1] avrà diritto a degustare una piadina al prezzo scontato di 3 Euro sabato 12 settembre presso il nuovo locale.

La Puglia che ospita 11 ristoranti dell’insegna e impiega circa 90 collaboratori reperiti sul territorio, è una regione strategica per La Piadineria dove si può ancora crescere e investire per aprire nuovi

ristoranti e attrarre giovani talenti. Sul sito dell’azienda, nell’area career [2], sono indicate le posizioni ancora aperte sul territorio e su tutta la rete nazionale.

“_La nuova apertura a Taranto rappresenta per noi un passo importante nel percorso di crescita che stiamo portando avanti in Puglia, una regione che ha dimostrato di apprezzare molto il nostro format e la nostra proposta. Il riscontro positivo del primo ristorante ci ha confermato il potenziale di questo territorio e ci ha spinto a investire ulteriormente, portando La Piadineria anche all’interno di Porte dello Jonio. Continuiamo a guardare alla Puglia con grande interesse, con l’obiettivo di consolidare la nostra presenza, creare nuove opportunità di lavoro sul territorio e continuare ad attrarre giovani talenti nella nostra squadra_”, dichiara Roberto Longo, CEO La

Piadineria.