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Serate Fai d’estate: abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce Stasera

29 Agosto 2025
Abbazia di Cerrate, Lecce Foto Giuseppe Moretti 2018 (C) FAI Fondo Ambiente Italiano

Di seguito un comunicato diffuso dal fondo ambiente italiano:

Sono quasi 400 le iniziative che fino a inizio settembre 2025 animeranno 30 Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS in 14 regioni – dal Piemonte alla Sicilia, dalla Puglia alla Lombardia, passando per l’Umbria e le Marche – nell’ambito delle Sere FAI d’Estate, il ricco e variegato programma di eventi e visite speciali che vedrà prolungare straordinariamente l’orario di apertura dei Beni della Fondazione per ampliare le attività proposte al pubblico e offrire esperienze uniche, dal tramonto a mezzanotte.

 

Godendo della particolare atmosfera delle sere estive, sarà possibile passare del tempo a contatto con la natura, fare picnic sul prato al calar del sole, aperitivi al tramonto tra alberi centenari e cene all’aperto a lume di candela e anche assistere a concerti, proiezioni di film e spettacoli sotto le stelle oltre che a piccole lezioni di astronomia. E ancora, prendere parte a visite al chiaro di luna e a incontri serali dedicati all’arte e alla letteratura e scoprire le bellezze e le peculiarità dei territori che circondano i Beni del FAI, grazie a iniziative che valorizzano le tradizioni e i prodotti locali e a trekking e passeggiate all’imbrunire.

 

Dalla Notte dei bambini in Abbazia, per riscoprire la bellezza dei giochi di una volta e della loro condivisione e dei racconti di sabbia, passando per le serate a tema astronomia e le visite speciali a più voci, saranno numerosi gli appuntamenti ospitati a luglio e agosto all’Abbazia di Santa Maria di Cerrate a Lecce, affidata in concessione al FAI dalla Provincia di Lecce nel 2012. Un tempo monastero di rito bizantino abitato da monaci italo-greci, poi centro di produzione agricola specializzato nella lavorazione delle olive, l’Abbazia restituisce oggi un prezioso racconto della sua doppia anima di luogo di culto e masseria storica, reso ancora più affascinante dall’atmosfera che si respira nelle notti d’estate (informazioni dettagliate sugli eventi e prenotazioni su www.serefai.it).

 

Ultimo evento in programma per quest’anno – venerdì 29 agosto – sarà “Canti e cunti”, una speciale visita, al chiaror di luna, condotta a due voci, da una guida esperta e da Anna Cinzia Villani, interprete della musica popolare salentina. Ad ogni tappa della visita, ai racconti sulla storia dell’Abbazia, si alterneranno canti di amori e di tormenti, di segreti ancestrali e di antiche convenzioni sociali, legati alla dura vita e all’estenuante lavoro dei campi. Nenie, stornelli, serenate, anche in griko, saranno accompagnati dalla musica dell’organetto diatonico, dei tamburi e di alcuni arnesi tipici della vita quotidiana (tavola per lavare i panni, apribottiglie, ecc.) che diventeranno, per l’occasione, vere e proprie percussioni. Un modo inedito per scoprire l’anima agricola e masserizia di questo luogo, riflesso della storia più autentica del Salento. Ai partecipanti verrà offerto un calice di vino della Cantina Sampietrana; al termine della visita sarà inoltre possibile degustare il cestino tipico salentino – su prenotazione – fornito da Antichi sapori. L’evento è fino a esaurimento posti, si consiglia la prenotazione online. Nel corso della serata verranno proposte due repliche, in programma alle ore 19.30 e 21.

 

Con il Patrocinio del Comune di Lecce.

Grazie a Rai, Main Media Partner dell’iniziativa, che anche in questa edizione racconterà al pubblico il ricco e variegato palinsesto di Sere FAI d’Estate nei Beni FAI.

Il calendario “Eventi nei Beni del FAI 2025” è reso possibile grazie al fondamentale sostegno di Ferrarelle, Partner degli eventi istituzionali e Acqua Ufficiale della Fondazione, e al prezioso contributo di Pirelli, accanto al FAI dal 2005, che rinnova per il tredicesimo anno consecutivo la sua storica vicinanza all’iniziativa; due sinergie pluriennali strategiche e virtuose, da sempre fondate su medesimi obiettivi e valori, che si sono consolidate negli anni con la realizzazione di numerosi progetti. Grazie anche a BRT per il primo anno vicina alla Fondazione in qualità di sponsor del calendario eventi nei Beni, una nuova collaborazione nata con l’obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare le persone e le comunità alle bellezze del nostro Paese, e a Delicius, che rinnova per il quinto anno consecutivo il suo sostegno al progetto, confermando la propria vicinanza e partecipazione alla missione del FAI.

 

Per maggiori informazioni, prezzi e prenotazioni:

Abbazia di Santa Maria di Cerrate, S.P. 100 Squinzano – Casalabate, km. 5.900

www.abbaziadicerrate.it; tel. 0832 361176; faicerrate@fondoambiente.it

 

Per ulteriori informazioni sul FAI: www.fondoambiente.it

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