Fra le regioni oggi in allerta per temporali c’è una parte della Puglia (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile).
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per sei ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione pomeridiana, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati sui rilievi della Puglia centro-settentrionale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.