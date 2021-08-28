Scrive la tirocinante:



Gentilezza ed empatia sono i segreti della felicità e rendono il mondo migliore.

Volge a termine il mio tirocinio formativo, ed è per questo che, vorrei dedicare non un semplice e sentito ringraziamento ai dottori Roberto Poli e Lucia Visaggio della Farmacia 4.0 di Margherita di Savoia, ma desidero esprimere un’infinita riconoscenza per l’opportunità avuta, per il tempo concessomi, l’interesse e le attenzioni ricevute.

I dottori Roberto, Lucia e le collaboratrici dott.ssa Federica e Antonella, mi hanno dato la conferma che si possono gestire situazioni difficili rimanendo gentili, empatici, disponibili e professionali, con risultati straordinari.

Nonostante fossero oberati di lavoro, avendo aderito anche al protocollo per i tamponi rapidi a prezzo calmierato, unito al lavoro di routine farmaceutico, con crescita esponenziale durante il periodo estivo nelle regioni turistiche, sono stati a dir poco adorabili.

Mi hanno fatto scoprire nuove frontiere a cui appassionarmi, ed hanno reso la mia tesi di laurea unica nel suo genere, tanto da riscuotere un apprezzamento particolare persino dalla mia tutor.

Sono stati per me un intenso e ristoratore raggio di sole, dopo che altre aziende hanno rinunciato a barcamenarsi nel complicato iter burocratico per la redazione del protocollo di convenzione universitario con la Facoltà di Farmacia della Federico II di Napoli. E sono felice che la stessa della durata di tre anni possa dare ad altri la mia stessa opportunità di tirocinio, importante esperienza per ultimare il percorso di studi e per un primo approccio al mondo del lavoro.

Il tutto, realizzato nella Puglia, la – Regione più bella del mondo – nominata per la seconda volta, ed insignita del premio di “Best Value Travel Destination in the world” riconosciuto da National Geographic, e riconfermato anche da Lonely Planet e New York Times, grazie al riconoscimento ed apprezzamento del territorio nel quale convivono paesaggi unici, cultura, gastronomia di qualità ed emozioni materiali e immateriali trasmesse dalle persone che la vivono.

Sentirsi fortunati inizia dalle persone e dai luoghi che ti circondano, ti apprezzano e ti danno la possibilità di crescere professionalmente, mentalmente ed economicamente.

Roberto e Lucia mi hanno fatta sentire privilegiata. Dir loro “grazie” è forse riduttivo, ma quelle sei lettere contengono un mare di sensazioni che porterò dentro con me per sempre.

Vi auguro ogni bene e felicità.

Romina.