Ieri il nubifragio ha creato gravi difficoltà nella zona garganica, in particolare fra Rodi Garganico e San Menaio. In quest’ultima località si è verificata anche una frana. Interrotta per ore nel territorio la circolazione dei treni ed anche la circolazione viaria è stata pesantemente condizionata (immagine home page: tratta da video diffuso da San Severo news)

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte protezione civile della Puglia.