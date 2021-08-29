rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Gargano, ieri nubifragio. Tarantino e Salento, oggi codice giallo Puglia, maltempo: protezione civile, previsioni meteo

29 Agosto 2021
Screenshot 20210829 043055

Ieri il nubifragio ha creato gravi difficoltà nella zona garganica, in particolare fra Rodi Garganico e San Menaio. In quest’ultima località si è verificata anche una frana. Interrotta per ore nel territorio la circolazione dei treni ed anche la circolazione viaria è stata pesantemente condizionata (immagine home page: tratta da video diffuso da San Severo news)

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si fa riferimento a “precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Puglia meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia centrale, con quantitativi cumulati generalmente deboli.” Rischio: secondo lo schema di seguito, fonte protezione civile della Puglia.

Screenshot 20210829 044254

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Pisa-Lecce 1-2 Calcio serie A

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione