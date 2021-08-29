Ieri sera il leader M5S ed ex presidente del Consiglio è stato ospite del salotto politico “La piazza”, a Ceglie Messapica. La sua presenza nel territorio, da pugliese in Puglia, non è terminata. Oggi, nel tardo pomeriggio, fascia tricolore indosso, Giuseppe Conte celebra un matrimonio, cerimonia e festa in una masseria di Martina Franca.

Intanto “La piazza” chiude i battenti stasera: a Ceglie Messapica fra gli ospiti Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

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