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Atletica: al Challenge assoluto di Firenze podio per Davide Lorusso e Francesca Semeraro Dei gruppi sportivi di Altamura e Locorotondo

29 Luglio 2026
Francesca Semeraro (Alteratletica Locorotondo). Foto Francesca GRANA Fidal

Di seguito un comunicato diffuso da Fidal Puglia:

L’altamurano Davide Lorusso (GS Avis Barletta) festeggia la nuova pista nella sua città con uno splendido argento nella gara del Salto in Lungo. La misura di 7,29 (-0.3w), ottenuta al primo turno di salti, consolida la presenza del campione regionale pugliese 2026 tra i big della specialità nazionale, ottenendo anche il pass per la finale.

Davide Lorusso (GS AVIS Barletta). Foto Francesca GRANA FidalUnico rammarico: l’oro ad appena 6 cm. Finale nazionale anche per l’altra big dei salti in Puglia: la tarantina Francesca Semeraro (Alteratletica Locorotondo) che con 3,95mt nel salto con l’asta, sale sul secondo gradino del podio.

GLI ALTRI PUGLIESI – Giancarlo Roselli (Aden Exprivia Dai Optical Molfetta) chiude i 1500mt in 4:01.84, in una gara tattica dove è stato costretto a cedere il pass per le finali solo sulla linea dell’arrivo, arrivando in quinta posizione. Francesco Cormio (Giovani Atleti Bari 1969) corre i 400hs in 55.00, Alessia Muciaccia (Alteratletica Locorotondo) i 1500mt in 2:11.77 (11^ posizione), Matteo Masnada (Giovani Atleti Bari 1969) impegnato sui 200mt in 21.85 (+0.6w), Letizia Bruno (US Foggia Atl.Leggera) impegnata sia sui 100mt 12.10(+1.5w) che sui 200mt 24.93(+1.2w).

 

Matteo Masnada (Giovani Atleti Bari 1969) 21.85 (+0.6) sui 200mt (15^)
Giancarlo Roselli (Aden Exprivia Dai Optical Molfetta) 4:01.84 sui 1500mt (5^)
Francesco Cormio (Giovani Atleti Bari 1969) 55.00 sui 400hs (24^)
Letizia Bruno (US Foggia Atl.Leggera) 12.10(+1.5) suI 100MT (21^)
Letizia Bruno (US Foggia Atl.Leggera) 24.93(+1.2) suI 200MT (14^)
Alessia Muciaccia (Alteratletica Locorotondo) 2:11.77 sui 1500mt (11^)
Davide Lorusso (GS AVIS Barletta) 7,29 (-0.3) sul lungo (2^)
Francesca Semeraro (Alteratletica Locorotondo) 3.95 (2^)

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(foto: Francesca Grana-Fidal)


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