Le possibili traiettorie di caduta del vettore che nei giorni ha trasportato la stazione spaziale cinese sono ancora molte. In tre casi tali eventualità riguardano l’Italia, da Latina in giù, compresa dunque la Puglia. Il dipartimento della protezione civile, nella riunione di ieru, ha valutato la situazione. Che, va ribadito, è ancora tutt’altro che dettagliata. L’impatto del razzo con il pianeta è in programma domani. Chissà dove.