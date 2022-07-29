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Fritrak - Trasporto acqua

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Caldo: oggi Bari bollino giallo, domani arancione Ondate di calore, bollettino del ministero della Salute

29 Luglio 2022
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Dal bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore:

Legenda: Livello 0 Livello 0 – Livello 1 Livello 1 – Livello 2 Livello 2 – Livello 3 Livello 3

Citta’ 28/07/2022 29/07/2022 30/07/2022
.ANCONA Livello1 Livello1 Livello1
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.BOLOGNA Livello0 Livello1 Livello1
.BOLZANO Livello1 Livello1 Livello1
.BRESCIA Livello0 Livello0 Livello0
.CAGLIARI Livello3 Livello3 Livello3
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello3 Livello3 Livello3
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.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello1
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.GENOVA Livello1 Livello1 Livello1
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.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
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.PALERMO Livello3 Livello3 Livello3
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello1
.PESCARA Livello3 Livello3 Livello1
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello3 Livello1
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
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* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (http://www.arpa.emr.it/sim/external/pciv/bollettino_calore_pciv.php)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/bollettino_calore_comune_torino.pdf/at_download/file)


Fritrak - Trasporto acqua




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