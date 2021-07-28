Federica Cesarini-Valentina Rodini, storico oro nel doppio leggero femminile di canottaggio. Pesi leggeri, sempre canottaggio: bronzo per Pietro Ruta-Stefano Oppo.
Nel nuoto, 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’argento per l’Italia.
Nel fioretto a squadre femminile medaglia di bronzo per l’Italia con Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini ed Erica Cipressa
Italia, medagliere parziale: due oro, sette argento e doeci bronzo. La ventesima medaglia è già certa nel pugilato femminile con Irma Testa.
San Marino, prima medaglia olimpica nella storia: Alessandra Perilli bronzo nel trap fossa olimpica.
Alle 19,15 l’arrivo all’aeroporto di Brindisi di Vito Dell’Aquila. Torna oggi a casa, in Puglia a Mesagne, il 21enne campione olimpionico del taekwondo.
(immagini: da profilo twitter Coni)