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3 Maggio 2026
Giornata della libertà di stampa In Italia si commemorano i giornalisti uccisi

Olimpiadi: Italia, oro (Cesarini-Rodini) e bronzo (Ruta-Oppo) nel canottaggio e argento (Paltrinieri) nel nuoto. Scherma, bronzo nel fioretto a squadre femminile. Vito Dell’Aquila torna a Mesagne Tokyo 2020: atleti italiani impegnati oggi in tredici discipline. Nel tiro trap fossa olimpica prima medaglia nella storia di San Marino, bronzo Alessandra Perilli

29 Luglio 2021
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Federica Cesarini-Valentina Rodini, storico oro nel doppio leggero femminile di canottaggio. Pesi leggeri, sempre canottaggio: bronzo per Pietro Ruta-Stefano Oppo.

Nel nuoto, 800 stile libero, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’argento per l’Italia.

Nel fioretto a squadre femminile medaglia di bronzo per l’Italia con Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Batini ed Erica Cipressa

Italia, medagliere parziale: due oro, sette argento e doeci bronzo. La ventesima medaglia è già certa nel pugilato femminile con Irma Testa.

San Marino, prima medaglia olimpica nella storia: Alessandra Perilli bronzo nel trap fossa olimpica.

Alle 19,15 l’arrivo all’aeroporto di Brindisi di Vito Dell’Aquila. Torna oggi a casa, in Puglia a Mesagne, il 21enne campione olimpionico del taekwondo.

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(immagini: da profilo twitter Coni)


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