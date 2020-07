Di seguito un comunicato diffuso da Fratelli d’Italia:

Passa con circa una decina di franchi tiratori l’emendamento al ddl di riforma della legge elettorale regionale che prevede l’incandidabilità dei componenti delle task force dell’Ente: con voto segreto, su 47 votanti, 28 i voti favorevoli. Un’aperta ribellione, anche dai banchi della maggioranza, al presidente Michele Emiliano e al ruolo ambiguo e strumentale che sta avendo il capo della task force pugliese anti covid.

“È stato sufficiente chiedere il voto segreto per iniettare coraggio e buonsenso anche nella maggioranza. È la dimostrazione che la nostra battaglia era fondata: approfittare di un’emergenza sanitaria e dello spazio mediatico che questa ha consentito -e continua a consentire- è il punto più basso di questa legislatura. Senza considerare, inoltre, la poca credibilità che avrebbe avuto l’uomo di scienza nelle sue dichiarazioni e decisioni riguardanti la salute e la vita dei cittadini, sacrificate sull’altare della sua candidatura” dichiarano i consiglieri di Fratelli d’Italia.

Emendamento fra i quasi duemila (quasi tutti presentati da FdI): ineleggibilità dei componenti delle task force, a meno di dimissioni prima della campagna elettorale. Un emendamento, quello proposto da Damascelli'(Fi) e Conca (ormsi ex M5S) finalizzato a bloccare Pier Luigi Lopalco che aveva scelto di essere della partita elettorale come candidato a sostegno di Michele Emiliano. Un emendamento motivato, secondo FdI, dall’inopportuna scelta dell’epidemiologo. Ma fra chi ha dato il via libera all’emendamento c’è innegabilmente chi ha voluto eliminare dalla corsa un concorrente pericolosissimo data la sua popolarità, pronto ad essere capolista in almeno tre circoscrizioni.

Voto segreto: 28 favorevoli all’emendamento su 47 presenti. Cioè anche dalla maggioranza c’è stato chi ha voluto bloccare Lopalco per renderlo ineleggibile (il comunicato della Regione Puglia parla di ineleggibilità, differenza sostanziale rispetto all’incandidabilità di cui parla il comunicato FdI) alle elezioni regionali del 20 e 21 settembre.

C’è un ma. La legge in discussione, ancora nel corso della notte, è quella sulla doppia preferenza di genere. Per affossare l’emendamento anti-Lopalco, chissà, potrebbe essere scelto di affossare l’intera legge e farsi commissariare dal governo per l’introduzione della preferenza di genere. Che comunque, in un modo o nell’altro, ci sarà. Notte lunga e complicata, in consiglio regionale della Puglia. E questa sarebbe una scappatoia politica. C’è un altro ma: sul piano del principio, ovvero la possibilità di candidarsi per un titolare di diritti civili, è proprio tutto a posto? E qui si aprirebbe un altro fronte.

