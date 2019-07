Taranto: festival chitarristico internazionale, stasera la chiusura

Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Si chiude lunedì 29 alle ore 21.00 al Palazzo di Città il Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio”. Di scena il duo “EL TANGO” Carles Pons -chitarra e Orlando Di Bello – bandoneon, entrmbi provenienti dalla Spagna. I musicisti hanno iniziato il loro viaggio alla fine del 2010 raggiungendo rapidamente il successo di critica e di pubblico e si esibiscono in una serie di festival musicali in tutta Europa: London Guitar Festival; Sage Gates-Head a Newcastle; bagno… (Gran Bretagna); Val d’Ossola; Roma; Sardegna; Parigi, Cieux, Ile de Ré, Saint Michel (Francia); Croazia; Germania, Festa dei Pirenei; Costa Brava Festival; Palencia, Paesi Baschi… (Spagna) ecc.

Il repertorio è interamente dedicato alla sensuale musica argentina come tanghi arrabaleros, tango moderno, milonghe, impronte,…

Nel 2018 hanno registrato il DVD “Tango”, registrato dal vivo alla Conferenza di Chitarra di Valencia.

Saranno eseguite musiche di Piazzolla, Gardel, Jobin etc..

Orlando Dibello (bandoneon) ,dopo una lunga e riconosciuta carriera in Argentina, nel 2001 viaggia in Spagna dove si esibisce in vari gruppi di Tango, come “RAYUELA TANGO”, “ART ART ENSEMBLE” (recentemente invitato come solista). Dal 2003 al 2008 si esibisce anche insieme ad eccezionali cantanti argentini come Amelita Baltar e Maria Garay . È stato invitato a festival di tango in diverse città in Francia, Svizzera, Finlandia e Italia. Recentemente ha debuttato con il suo quintetto “FUEYE” nell’ammbito delle Belle Arti di Madrid. Il Maestro Orlando Di Bello ha il dono di suonare il Bandoneon con una rara e singolare maestria, capace di catturare l’ attenzione e il cuore del pubblico durante le proprie esibizioni.

Carles Pons (chitarra) è nato a Lleida. Ha tenuto concerti, tra gli altri, in Spagna Bahrain, Turchia, Bulgaria, Brasile, Perù, Messico, Germania, Francia, Svizzera, Austria, Slovacchia, Serbia, Ungheria, Monaco, Gran Bretagna, Italia, Stati Uniti, Giappone. Si è esibito come solista con diverse orchestre, sotto la direzione di direttori come Frank Rodriguez-Freites, Jordi Colomer, Juan José Ocàn, Béla Kételes o Michele Santorsola. Ha completato Masterclass presso il “Bahrain Music Institute” (Golfo Persico), al Caxias do Sul International Guitar Festival (Brasile), Festival de Lima (Perù), Morelia (Messico), Forum-Gitarre (Vienna) e in diverse Università degli Stati Uniti (Texas, California, Connecticut, Nuovo Messico, Florida, Oklahoma, Boston…) Nel 2008 ha registrato il CD “Bolero para un Angel” con l’etichetta discografica italiana “Sheva”

Il Festival Chitarristico Internazionale “Città dello Jonio” nasce nel 2017, dall’idea del M° Maria Ivana Oliva, Presidente dell’Associazione musicale “Guitar Artium”, e giunto alla III edizione, ha raggiunto un largo consenso di pubblico e di critica.

Un Festival prestigioso e fiore all’occhiello della città di Taranto che ha ottenuto il Patrocinio dalla Regione Puglia nella persona del presidente Emiliano e dell’assessore Capone, perché riconosciuto importante per la valorizzazione culturale e turistica del nostro territorio.

Tutti gli eventi hanno ingresso libero

