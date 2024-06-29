Di seguito un comunicato da Fondazione Megamark:

Sono 16 i vincitori della dodicesima edizione del concorso ‘Orizzonti Solidali’, promosso dalla Fondazione Megamark di Trani in collaborazione con i supermercati A&O, Dok e Famila e destinato al terzo settore pugliese.

Sei le iniziative premiate nel Barese. L’associazione di promozione sociale Mamme contatto di Bari con il progetto ‘Purché se ne parli’ realizzerà incontri per genitori e bambini sui temi dell’affettività, dalla sessualità all’identità di genere; con il progetto ‘Binario 9 ¾. VR, un accesso possibile’ la cooperativa sociale Occupazione e solidarietà di Bari provvederà all’acquisto di un dispositivo che, grazie all’utilizzo della realtà virtuale, riduce lo stress e il dolore di bambini ospedalizzati che necessitano di accesso venoso; ‘La stanza multisensoriale’ è l’iniziativa dell’organizzazione di volontariato Il giardino di Gloria di Corato, grazie alla quale verrà realizzato un luogo dove avviare programmi terapeutici specifici sulle tecniche di integrazione sensoriale per bambini e ragazzi con bisogni educativi speciali. Ancora, un corso di teatro per persone con disagio psichico con insegnanti certificati e psichiatri che culminerà in uno spettacolo teatrale è il progetto ‘Teatro dunque sono’ dell’associazione di promozione sociale Collettivo Teatro Prisma di Bari; un servizio di assistenza personalizzata per malati di tumore ed i loro caregiver che prevede un percorso di recupero fisico attraverso una corretta alimentazione ed una chiara informazione/formazione sul cibo è l’iniziativa ‘Nutriamo la vita’ della cooperativa sociale Auxilium di Altamura; infine un laboratorio di produzione di saponi e candele profumate in due carceri minorili è l’iniziativa ‘Lavaendiamo…profumi di libertà’ dell’associazione I Briganti di Michele Magone di Bari.

La Fondazione destinerà quasi 300mila euro così ripartiti: oltre 255mila euro, contro i 250mila messi a bando, per 14 iniziative sociali, culturali e di assistenza sanitaria e circa 40mila per due progetti nell’ambito dell’abbandono scolastico, a fronte dei 30mila inizialmente previsti.

«Rinnovo i miei più vivi ringraziamenti a tutte le associazioni del terzo settore – dichiara il cavaliere del lavoro Giovanni Pomarico, presidente della Fondazione Megamark – che anche quest’anno hanno partecipato al bando ‘Orizzonti Solidali’, riponendo la loro fiducia nella Fondazione Megamark. Ogni anno la scelta diventa più ardua e difficile ma abbiamo valutato attentamente ogni singola proposta cercando di premiare i progetti più meritevoli, innovativi e che rispondono a bisogni concreti su tutto il territorio pugliese».

Dei 14 progetti finanziati – sui 291 candidati da tutto il territorio pugliese – sei sono nel Barese, tre nella BAT, due a Foggia e uno, rispettivamente, nelle province di Taranto, Lecce e Brindisi. Otto iniziative interessano l’ambito dell’assistenza sociale, quattro quello dell’assistenza sanitaria e due riguarderanno la cultura.

Dopo l’esperienza positiva dello scorso anno, anche questa edizione di ‘Orizzonti solidali’ ha premiato un nuovo ambito, quello dell’abbandono scolastico, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica tra gli adolescenti. Tra le 58 proposte pervenute sono stati selezionati due progetti: uno a Bari, che mira a formare, in un quartiere periferico e difficile, almeno venti giovani NEET (che non studiano e non lavorano) nelle arti ristorative e uno a Taranto, che promuove nelle scuole, tra i giovani studenti a rischio dispersione scolastica, le competenze digitali e le discipline STEM (scientifiche, tecnologiche, ingegneristiche e matematiche).

A partire dal 2012, anno della prima edizione di ‘Orizzonti Solidali’, sono circa 150 i progetti che hanno visto la luce in Puglia grazie a quasi tre milioni di euro donati complessivamente dalla Fondazione.

L’elenco completo dei vincitori è consultabile sul sito www.fondazionemegamark.it

La Fondazione Megamark è la Onlus del Gruppo Megamark, realtà leader del sud Italia nella distribuzione moderna con 50 anni di storia e quasi 600 punti vendita in Basilicata, Calabria, Campania, Molise e Puglia. La Fondazione sostiene e promuove iniziative e progetti con l’obiettivo di contribuire alla crescita culturale e sociale dei territori in cui opera. In Puglia promuove il bando ‘Orizzonti solidali’ rivolto al terzo settore pugliese e il premio letterario nazionale ‘Premio Fondazione Megamark – Incontri di Dialoghi’, nato per premiare il talento di scrittori esordienti e per contribuire alla diffusione della lettura nel Mezzogiorno.