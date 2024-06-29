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Fritrak - Trasporto acqua

6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Occhito: un milione di metri cubi di acqua in meno al giorno Consorzio di bonifica della Capitanata, 19-28 giugno

29 Giugno 2024
l'area del Lago di Occhito jpg 02

L’invaso di Occhito aveva 116,9 milioni di metri cubi di acqua ieri. Il 19 giugno, contenuti in quella diga nel foggiano al confine tra Puglia e Molise, c’erano 126 milioni di metri cubi di acqua. Dati del consorzio di bonifica della Capitanata.

 

 

 

 


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