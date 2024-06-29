L’invaso di Occhito aveva 116,9 milioni di metri cubi di acqua ieri. Il 19 giugno, contenuti in quella diga nel foggiano al confine tra Puglia e Molise, c’erano 126 milioni di metri cubi di acqua. Dati del consorzio di bonifica della Capitanata.
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