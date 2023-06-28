Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Presentata ai media nel corso di una conferenza stampa l’estate 2023 del Palasummer di piazza Palio, di fatti il cartellone di eventi della città di Lecce più atteso e importante di questo primo scorcio di bella stagione. I grandi spazi di Lecce Fiere sono quindi pronti ad aprire i battenti a partire dal prossimo 1 luglio, puntando a diventare il villaggio dello sporto e degli spettacoli più attrattivo della Puglia, grazie ad una struttura innovativa e aggregatrice di momenti di socialità, sport, divertimento per tutta la famiglia e per tutte le fasce d’età. In pratica il posto ideale per svolgere la pratica sportiva moderna (running – pickleball – street basket – ping pong) ed al contempo gustare food di qualità e seguire live il cartellone di spettacoli che porteranno nel cuore del Salento nomi importanti, regionali e nazionali, del panorama della musica e del cabaret. Se nza tralasciare il divertimento e gli show dedicati ai più piccoli. Cinque date imperdibile 1 e 2 luglio e poi ancora 7 – 8 -9 luglio) che offrono un’articolata programmazione di piccoli e grandi concerti, spettacoli di cabaret ed altre manifestazioni, tutte gratuite grazie all’organizzazione di Best Production di Salvatore Mauro.

I Numeri del PalaSummer 2023 . “Abbiamo creato quattro macro aree che divideranno l’intera superficie di Piazza Palio – ha spiegato alla stampa Corrado Garrisi amministratore Palasport Aps -. Un’area sarà interamente dedicata allo sport e sarò costituita sia da un’ampia zona indoor con campi da pickleball (sport molto popolare negli Stati Uniti, la cui crescita negli ultimi tre anni è stata velocissima, fino a raddoppiare il numero di giocatori), ed un’altra zona aperta lungo il perimetro, dotata di adeguata ventilazione ed illuminazione, per garantire il comfort necessario agli sportivi, agonisti e non, che potranno allenarsi o divertirsi gratuitamente. Accanto al pickleball – ha continuato Daniela Gatto, direttrice artistica di Palasummer 2023 – avremo a disposizione di tutti gli sportivi, campi con diversi tavoli da ping pong, un campo da calcio gonfiabile, un campo da street basket e una pista bike junior”. “Altri 1600 metri quadri del Palasummer saranno dedicati all’area ristoro, un tipico borgo salentino denominato “Pala Street” con botteghe artigiane e negozietti tipici ma soprattutto con la possibilità di degustare le eccellenze salentina dell’enogastronomia. Per finire – ha concluso soddisfatto Garrisi che ha ringraziato a più riprese sia l’assessore regionale allo sviluppo economico Alessandro Delli Noci sia il suo collega della città di Lecce Paolo Foresio, per il sostegno fornito alle iniziative – ci saranno due aree prettamente ludiche: l’area spettacoli, il “PalaFestival”, in grado di ospitare dai 400 ai 1.500 posti a sedere a seconda del tipo di serata in cartellone (in alcune occasione fino a 3000 spettatori) e l’area giochi, il “Pala Bimbo” con giostre e attrazioni gonfiabili destinata al pubblico giovanissimo in cui sono previsti anche speciali eventi e spettacoli di magia, mascotte e animazione.

Il Cartellone del Palasummer 2023 . Il calendario degli show del Palasummer Festival prenderà il via con un’esplosione di musica, emozioni e ricordi indimenticabili. La conduzione sarà affidata a quattro big del piccolo schermo che si alterneranno nell’area live: la bella modella Giada Pezzaioli, da Raiuno Beppe Convertini, l’attore Mingo De Pasquale e Giovanni Conversano.

Si parte sabato 1 luglio con le scatenate gags de The Lesionati, Mandrake, e la comicità de I Malfattori. La festa continua domenica 2 luglio con uno show unico tutto per i più piccoli e le famiglie allietato dalla musica degli Ipergalattici e dall’attesissima performance di Lucilla. Venerdì 7 luglio spazio al cabaret d’autore con Alberto Farina, Max Cavallari e Gianluca Fubelli, artisti di livello nazionale reduci dai successi di Zelig e Colorado Cafè. Sabato 8 luglio l’atteso live degli amatissimi Ricchi e Poveri. Domenica 9 luglio spazio alle band emergenti de I Nessuna Pretesa ed al sound degli Avvocati Divorzisti.

Dichiarazione Alessandro Delli Noci, assessore Regione Puglia . “in questo contenitore c’è una grande capacità. Una capacità di generare attorno agli eventi organizzati con professionalità un’attrattività turistica e culturale. C’è la voglia di rivitalizzare di fatto, numeri e presenze alla mano, un luogo che rischia di essere solo stagionale, creando un luogo ampio che è polifunzionale e che riesce a valorizzare, attraverso eventi come quelli di inizio programmati nei primi 10 giorni di luglio, anche le imprese del territorio. Elementi chiari che fanno emergere una straordinaria capacità di far conoscere a tutti coloro che vengono in città, che siano pendolari o turisti, un modo diverso di vedere Lecce, che non è solo arte, cultura e barocco, ma anche una città capace di generare attorno agli eventi e spettacoli di divertimento un’opportunità in più per crescere”.

Dichiarazione Paolo Foresio, assessore Città di Lecce . “Per l’estate 2023 di Lecce, torna il Palasummer, ormai un appuntamento fisso della bella stagione giunto alla sua terza edizione. Un calendario di eventi e spettacoli, capaci di portare tanta gente e che da l’opportunità di vivere belle serate in serenità e spensieratezza, garantendo l’ingresso gratuito a tutti. Un aspetto questo che ci tengo a sottolineare e che testimonia i buoni risultati del grande lavoro di squadra che vede sinergizzare da un lato le pubblica amministrazione come la Regione Puglia ed il comune di Lecce, dall’altro i privati. Davvero un caso di successo che ci invidiano in tutta la regione ed anche fuori dalla Puglia”.

Soddisfazione e complimenti sono stati espressi da Eleno Mazzotta, Presidente di Federaziende e da Federico Pastore, Direttore di Confcommercio Lecce, che a più riprese hanno sottolineato l’impegno e la collaboarzioe attiva tra pubblico, privati, aziende ed organizzazioni di categoria.