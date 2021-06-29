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Autorizzazione paesaggistica: senza risposta del Comune è silenzio assenso Tar Campania

29 Giugno 2021
sentenza 1

Di Enrico Pellegrini*:

“Deve essere annullato il diniego della domanda di autorizzazione paesaggistica, che risulta emanato dal Comune allorquando il decorso del termine per l’emissione del parere ha già comportato la formazione del silenzio assenso”.

È il pronunciamento del tribunale amministrativo regionale della Campania. Una sentenza che ovviamente deve trovare la conferma del successivo grado ma gida ora si può affermare che rappresenta un segnale di attenzione verso i cittadini alle prese con la pubblica amministrazione. I Comuni non possono prendersi tempi eccessivi se non biblici per decidere, in un senso o nell’altro. Finora questo massiccio ricorso all’indecisione ha provocato, nella maggior parte dei casi, il blocco. L’impossibilità di fare un passo avanti o indietro, nell’intervento edilizio. La sentenza dei giudici amministrativi campani evidenzia la necessità di snellimento della procedura e, soprattutto,  la necessità di chiarezza.

*avvocato

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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