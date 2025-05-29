Varie regioni d’Italia, nel centrosud, oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia.
Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a puntualmene moderati, specie su Puglia centrale e settentrionale;” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.