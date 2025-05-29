rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Bari: cadavere in un negozio Fermato il titolare. L'uomo era scomparso da un mese

Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

29 Maggio 2025
IMG 20250529 040137

Varie regioni d’Italia, nel centrosud, oggi in allerta per temporali (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra queste la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi da deboli a puntualmene moderati, specie su Puglia centrale e settentrionale;” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

Screenshot 20250514 181500


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: l’indagine per l’omicidio del 62enne ucciso per errore. Criminalità, il ministro in Puglia nei prossimi giorni Preoccupa l'escalation

binario

Treni: manutenzione di un tratto della linea adriatica fra Termoli e Lecce, da oggi variazioni e cancellazioni Fino al 12 maggio

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione