Di seguito un comunicato diffuso da Cosimo Borraccino, assessore regionale della Puglia:

Dopo le riunioni tematiche della scorsa settimana in videoconferenza, l’incontro sotto la Presidenza con i commercianti ambulanti a margine della manifestazione di lunedì scorso, l’invito formale ai Prefetti pugliesi, abbiamo tenuto ieri una doppia riunione con i rappresentanti delle associazioni dei commercianti e di Anci Puglia per cercare di superare le criticità che impediscono la riapertura dei mercati nella nostra regione.

Abbiamo concordato di sollecitare gli ulteriori sindaci che ancora non hanno dato la possibilità di riaprire. Pertanto, oggi partirà una nota dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, a mia firma, indirizzata ai sindaci pugliesi, per invitarli a verificare tutte le condizioni per la riapertura delle aree mercatali nei loro centri.

La missiva conterrà altresì allegata la relazione epidemiologica aggiornata della Puglia.

Riteniamo importante far ripartire le attività economiche della nostra regione per dare un segnale positivo alle nostre comunità, naturalmente in tutta sicurezza per operatori e consumatori.