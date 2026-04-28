Scandagliati circa dieci chilometri quadrati in mare, per giorni e giorni, al largo della foce del Trigno, non è stato rinvenuto Domenico Racanati. Né è stata rinvenuta la sua automobile. La decisione delle scorse ore cambia modo di ricerche, che non si fermano: in mare sono sospese e si procede a controlli più mirati e sulla base di eventuali tracce che possano far prospettare esiti diversi da quelli che da settimane sono, cioè nulli, per ritrovare il 53enne di Bisceglie disperso dalla mattina del 2 aprile. A bordo della sua suto finì travolto dal crollo del ponte sulla strada statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia.

(foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco)