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30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Ricerche del pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: stop in mare, controlli più selettivi Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie

29 Aprile 2026
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Scandagliati circa dieci chilometri quadrati in mare, per giorni e giorni, al largo della foce del Trigno, non è stato rinvenuto Domenico Racanati. Né è stata rinvenuta la sua automobile. La decisione delle scorse ore cambia modo di ricerche, che non si fermano: in mare sono sospese e si procede a controlli più mirati e sulla base di eventuali tracce che possano far prospettare esiti diversi da quelli che da settimane sono, cioè nulli, per ritrovare il 53enne di Bisceglie disperso dalla mattina del 2 aprile. A bordo della sua suto finì travolto dal crollo del ponte sulla strada statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia.

(foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco)

 

 

 

 


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