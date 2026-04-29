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30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

Puglia, maltempo: allerta temporali, codice giallo dal cerignolano al tarantino Protezione civile, previsioni meteo

29 Aprile 2026
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla prossima mezzanotte per venti ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati
specie sulla Puglia centrale.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

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Trasfusione di sangue infetto nel 1974: risarcimento di ottocentomila euro ai familiari di un uomo di Martina Franca morto nel 2008 Tribunale di Lecce, sentenza di primo grado

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