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Arrestato dodici anni fa per usura, fece sei mesi di carcere: assolto imprenditore di Gravina in Puglia Assoluzione anche per il coimputato

29 Aprile 2023
noinotizie

Ne dà notizia il Corriere del Mezzogiorno.

Antonio Demarzio, imprenditore di Gravina in Puglia, fu arrestato nel 2011. Accusato di usura, estorsione e violenza privata mentre al computato Wedong Xiao veniva contestato il reato di minacce. Il pugliese trascorse anche sei mesi in carcere.

È ora arrivata la sentenza di primo grado da parte del tribunale di Bari: entrambi assolti.

Gli atti sono stati inoltrati al pubblico ministero perché valuti azioni riguardo all’accusatore.

Ovviamente ci sono i potenziali successivi gradi di giudizio.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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