Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 29 aprile 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.490
Provincia di Bat: 280
Provincia di Brindisi: 457
Provincia di Foggia: 576
Provincia di Lecce: 756
Provincia di Taranto: 609
Residenti fuori regione: 38
Provincia in definizione: 17
105.118
Persone attualmente positive
558
Persone ricoverate in area non critica
27
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 348.109
Provincia di Bat: 95.314
Provincia di Brindisi: 99.201
Provincia di Foggia: 156.556
Provincia di Lecce: 210.659
Provincia di Taranto: 141.246
Residenti fuori regione: 7.904
Provincia in definizione: 3.362