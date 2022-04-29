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5 Maggio 2026
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Puglia: 1062351 positivi a test corona virus, incremento di 4223 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

29 Aprile 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 29 aprile 2022

4.223

Nuovi casi

23.955

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.490
Provincia di Bat: 280
Provincia di Brindisi: 457
Provincia di Foggia: 576
Provincia di Lecce: 756
Provincia di Taranto: 609
Residenti fuori regione: 38
Provincia in definizione: 17
105.118

Persone attualmente positive

558

Persone ricoverate in area non critica

27

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.062.351

Casi totali

10.526.882

Test eseguiti

948.975

Persone guarite

8.258

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 348.109
Provincia di Bat: 95.314
Provincia di Brindisi: 99.201
Provincia di Foggia: 156.556
Provincia di Lecce: 210.659
Provincia di Taranto: 141.246
Residenti fuori regione: 7.904
Provincia in definizione: 3.362

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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