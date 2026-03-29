Di seguito il comunicato:
Il Coro di Voci Bianche e il Coro Mani Bianche – LIS dell’Istituto Comprensivo San
Giovanni Bosco di Taranto parteciperanno al Mysterium Festival 2026, importante rassegna musicale e
culturale del territorio che coinvolge giovani musicisti, cori e orchestra in un grande progetto musicale
condiviso.
Gli alunni dell’Istituto, il 30 e 31 marzo 2026 alle ore 20:30, prenderanno parte al concerto “Noi siamo
onde”, un evento musicale che celebra la forza della comunità, l’inclusione e il valore educativo della
musica come linguaggio universale capace di unire, emozionare e creare relazioni.
Il Coro di Voci Bianche è diretto dall’Ins. Roberto Ceci, mentre il Coro Mani Bianche – LIS è diretto dall’Ins.
Tiziana Spagnoletta, docenti che da anni portano avanti nella scuola un importante progetto musicale e
inclusivo che coinvolge numerosi alunni dell’Istituto.
Particolarmente significativa è la nostra partecipazione con il Coro delle Mani Bianche, una realtà musicale
e inclusiva di grande valore educativo, in cui la musica prende forma attraverso il movimento delle mani
e la lingua dei segni, diventando un linguaggio accessibile a tutti. Il Coro dell’Istituto San Giovanni Bosco
sarà, infatti, l’unico Coro delle Mani Bianche ad esibirsi all’interno del Mysterium Festival 2026,
rendendo la partecipazione degli alunni ancora più significativa e rappresentativa del valore
dell’inclusione attraverso la musica.
Il progetto musicale coinvolge:
• Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto
• Coro Giovanile Pugliese
• La Chorus
• Coro di Voci Bianche delle Scuole di Taranto
• Cori degli Istituti Comprensivi del territorio
Direttore del concerto: Luigi Leo
Date dei concerti
I concerti dell’I.C. San Giovanni Bosco di Taranto si terranno:
• Lunedì 30 marzo alle ore 20.30 – Chiesa Madonna delle Grazie, via Falanto, Taranto.
• Martedì 31 marzo alle ore 20.30 – Chiesa San Giovanni Bosco, via Calabria, Taranto.
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L’ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite. La prenotazione gratuita garantisce il posto a sedere
fino a 10 minuti prima dell’evento.
La partecipazione al Mysterium Festival rappresenta per gli alunni un’importante esperienza artistica,
educativa e umana, in cui la scuola diventa luogo di crescita, espressione, inclusione e collaborazione. Il
progetto del Coro di Voci Bianche e del Coro Mani Bianche dell’Istituto San Giovanni Bosco continua così
a promuovere la musica come strumento educativo, sociale e inclusivo, capace di valorizzare ogni
studente e di costruire comunità.
In allegato la locandina completa dell’evento.