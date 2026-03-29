Di seguito il comunicato:

Il Coro di Voci Bianche e il Coro Mani Bianche – LIS dell’Istituto Comprensivo San

Giovanni Bosco di Taranto parteciperanno al Mysterium Festival 2026, importante rassegna musicale e

culturale del territorio che coinvolge giovani musicisti, cori e orchestra in un grande progetto musicale

condiviso.

Gli alunni dell’Istituto, il 30 e 31 marzo 2026 alle ore 20:30, prenderanno parte al concerto “Noi siamo

onde”, un evento musicale che celebra la forza della comunità, l’inclusione e il valore educativo della

musica come linguaggio universale capace di unire, emozionare e creare relazioni.

Il Coro di Voci Bianche è diretto dall’Ins. Roberto Ceci, mentre il Coro Mani Bianche – LIS è diretto dall’Ins.

Tiziana Spagnoletta, docenti che da anni portano avanti nella scuola un importante progetto musicale e

inclusivo che coinvolge numerosi alunni dell’Istituto.

Particolarmente significativa è la nostra partecipazione con il Coro delle Mani Bianche, una realtà musicale

e inclusiva di grande valore educativo, in cui la musica prende forma attraverso il movimento delle mani

e la lingua dei segni, diventando un linguaggio accessibile a tutti. Il Coro dell’Istituto San Giovanni Bosco

sarà, infatti, l’unico Coro delle Mani Bianche ad esibirsi all’interno del Mysterium Festival 2026,

rendendo la partecipazione degli alunni ancora più significativa e rappresentativa del valore

dell’inclusione attraverso la musica.

Il progetto musicale coinvolge:

• Orchestra Giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto

• Coro Giovanile Pugliese

• La Chorus

• Coro di Voci Bianche delle Scuole di Taranto

• Cori degli Istituti Comprensivi del territorio

Direttore del concerto: Luigi Leo

Date dei concerti

I concerti dell’I.C. San Giovanni Bosco di Taranto si terranno:

• Lunedì 30 marzo alle ore 20.30 – Chiesa Madonna delle Grazie, via Falanto, Taranto.

• Martedì 31 marzo alle ore 20.30 – Chiesa San Giovanni Bosco, via Calabria, Taranto.

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L’ingresso è gratuito con prenotazione su Eventbrite. La prenotazione gratuita garantisce il posto a sedere

fino a 10 minuti prima dell’evento.

La partecipazione al Mysterium Festival rappresenta per gli alunni un’importante esperienza artistica,

educativa e umana, in cui la scuola diventa luogo di crescita, espressione, inclusione e collaborazione. Il

progetto del Coro di Voci Bianche e del Coro Mani Bianche dell’Istituto San Giovanni Bosco continua così

a promuovere la musica come strumento educativo, sociale e inclusivo, capace di valorizzare ogni

studente e di costruire comunità.

In allegato la locandina completa dell’evento.