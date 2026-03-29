Con un gol di Staver il Foggia (foto) ha superato il Trapani. I satanelli pugliesi, grazie all’1-0 odierno restano ultimi in classifica del campionato di calcio di serie C girone C ma ora possono sperare di evitare la retrocessione diretta, avendo 26 punti rispetto ai 27 proprio dei siciliani. Vittoria per il Team Altamura, 1-0 su un’altra siciliana, il Siracusa. Sconfitta l”Audace Cerignola a Crotone (3-1 per i calabresi). Casarano-Giugliano 2-0, in serata Az Picerno-Monopoli 0-0.

Serie D girone H, 29/ma giornata: Barletta-Real Normanna 1-0, Ferrandina-Paganese 1-1, Fidelis Andria-Acerrana 1-0, Francavilla in Sinni-Heraclea 2-2, Manfredonia-Gravina in Puglia 1-2, Martina-Afragolese 2-0, Pompei-Città di Fasano 1-1, Virtus Francavilla Fontana-Nardò 1-0. Classifica a cinque giornate dal termine (prime posizioni): Barletta 58 punti, Martina 55, Paganese 54, Città di Fasano 53. Ultime posizioni: Manfredonia, Real Normanna, Sarnese 35 (zona playout); Heraclea 34; Francavilla in Sinni 31; Ferrandina 26 (zona playout); Pompei 22; Acerrana 14 (retrocessione diretta).

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Di Michele Vigilante:

Vince il Foggia di Pazienza allo Zaccheria, dopo due mesi di sofferenza, grazie al gol del difensore Staver al 46’ che batte Galeotti. Una partita che ha lasciato fino agli ultimi minuti i tifosi, decimati, del Foggia. Sei i minuti di recupero concessi dal direttore di gara a fine partita e tanta preoccupazione per un Trapani che al secondo tempo, dopo i cambi effettuati dall’allenatore Aronica, si è più volte avvicinato alla porta dei satanelli senza concretizzare il risultato. La partita è stata dominata dai padroni di casa che più volte si sono avvicinati alla doppietta. Il Trapani ha giocato un primo tempo soffrendo l’azione determinata dei padroni di casa che più volte hanno tentato di mettere a segno il gol della vittoria, come nel caso della rovesciata di D’Amico al 26’. Ma solo dopo l’intervallo il Foggia è stato in grado di sbloccare il risultato, assicurandosi una vittoria per nulla scontata, partendo da un corner. Un po’ di nervosismo in campo ha segnato i novanta minuti di gioco ben gestiti dalla terna arbitrale e che non hanno dato vita ad un gioco spettacolo. Di Marco, sostituito nel secondo tempo, insieme a Staver i migliori in campo. Una vittoria che accorcia le distanze tra il Foggia e lo stesso Trapani a -1 e che non aiuta la già precaria situazione della squadra ospite in attesa del verdetto sull’appello all’ultima penalizzazione di 5 punti con la Procura federale che chiede l’esclusione, mentre martedì si terrà l’udienza che chiede il terzo deferimento che potrebbe portare ad un’ulteriore penalizzazione.