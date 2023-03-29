Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 29 marzo 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 62
Provincia di Bat: 11
Provincia di Brindisi: 9
Provincia di Foggia: 17
Provincia di Lecce: 34
Provincia di Taranto: 24
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 0
1.320
Persone attualmente positive
78
Persone ricoverate in area non critica
4
Persone in terapia intensiva
1.619.428
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.497
Provincia di Bat: 136.198
Provincia di Brindisi: 156.145
Provincia di Foggia: 226.483
Provincia di Lecce: 347.278
Provincia di Taranto: 219.275
Residenti fuori regione: 17.186
Provincia in definizione: 5.391