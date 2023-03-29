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Puglia: 1630453 positivi a test corona virus, incremento di 159 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

29 Marzo 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 29 marzo 2023

159

Nuovi casi

3.709

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 62
Provincia di Bat: 11
Provincia di Brindisi: 9
Provincia di Foggia: 17
Provincia di Lecce: 34
Provincia di Taranto: 24
Residenti fuori regione: 2
Provincia in definizione: 0
1.320

Persone attualmente positive

78

Persone ricoverate in area non critica

4

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.630.453

Casi totali

13.910.979

Test eseguiti

1.619.428

Persone guarite

9.705

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 522.497
Provincia di Bat: 136.198
Provincia di Brindisi: 156.145
Provincia di Foggia: 226.483
Provincia di Lecce: 347.278
Provincia di Taranto: 219.275
Residenti fuori regione: 17.186
Provincia in definizione: 5.391

 

 

 

 

 

 

 


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