In Puglia ci sono 720 frantoi oleari e la coltivazione si sviluppa nel 31 per cento del territorio regionale. È la regione più olivicola d’Italia. Questo il tema di Evolio Expo, seconda edizione, che si apre oggi a Bari.

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 11.00 nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari sarà inaugurata EVOLIO Expo, seconda edizione della fiera internazionale dedicata all’olio EVO del Mediterraneo, in programma fino al 31 gennaio 2026.

Interverranno:

Francesco Paolicelli, assessore Agricoltura e Sviluppo Rurale – Regione Puglia

Graziamaria Starace, assessora al Turismo e alla Promozione – Regione Puglia

Eugenio Di Sciascio, assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro – Regione Puglia

Luca Scandale, commissario AreT-Pugliapromozione

Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera del Levante

Pietro Petruzzelli, assessore Sviluppo Locale, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Bari

Ivo Nardella, presidente Senaf e Gruppo Tecniche Nuove

Carmine Cicala, assessore politiche agricole e forestali – Regione Basilicata

Luciana Di Bisceglie, presidente Unioncamere Puglia

Cesareo Troia, vice presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio

Fiorenza Pascazio, presidente ANCI Regione Puglia

Conclusioni:

Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario Ministro Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste

Il programma completo degli eventi di EVOLIO Expo è disponibile qui https://www.evolioexpo.com/portale/it/convegni

L’accesso è gratuito previa registrazione https://www.evolioexpo.com/portale/it/registrazione-utente/