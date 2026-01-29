rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Bari: inizia Evolio Expo nella regione più olivicola d’Italia Stamattina l'inaugurazione

29 Gennaio 2026
evolio expo 2026

In Puglia ci sono 720 frantoi oleari e la coltivazione si sviluppa nel 31 per cento del territorio regionale. È la regione più olivicola d’Italia. Questo il tema di Evolio Expo, seconda edizione, che si apre oggi a Bari.

—–

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 11.00 nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari sarà inaugurata EVOLIO Expo, seconda edizione della fiera internazionale dedicata all’olio EVO del Mediterraneo, in programma fino al 31 gennaio 2026.

Interverranno:

Francesco Paolicelli, assessore Agricoltura e Sviluppo Rurale – Regione Puglia

Graziamaria Starace, assessora al Turismo e alla Promozione – Regione Puglia

Eugenio Di Sciascio, assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro – Regione Puglia

Luca Scandale, commissario AreT-Pugliapromozione

Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera del Levante

Pietro Petruzzelli, assessore Sviluppo Locale, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Bari

Ivo Nardella, presidente Senaf e Gruppo Tecniche Nuove

Carmine Cicala, assessore politiche agricole e forestali – Regione Basilicata

Luciana Di Bisceglie, presidente Unioncamere Puglia

Cesareo Troia, vice presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio

Fiorenza Pascazio, presidente ANCI Regione Puglia

Conclusioni:

Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario Ministro Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste

Il programma completo degli eventi di EVOLIO Expo è disponibile qui https://www.evolioexpo.com/portale/it/convegni

L’accesso è gratuito previa registrazione https://www.evolioexpo.com/portale/it/registrazione-utente/


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione