In Puglia ci sono 720 frantoi oleari e la coltivazione si sviluppa nel 31 per cento del territorio regionale. È la regione più olivicola d’Italia. Questo il tema di Evolio Expo, seconda edizione, che si apre oggi a Bari.
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Giovedì 29 gennaio 2026 alle ore 11.00 nel nuovo padiglione della Fiera del Levante di Bari sarà inaugurata EVOLIO Expo, seconda edizione della fiera internazionale dedicata all’olio EVO del Mediterraneo, in programma fino al 31 gennaio 2026.
Interverranno:
Francesco Paolicelli, assessore Agricoltura e Sviluppo Rurale – Regione Puglia
Graziamaria Starace, assessora al Turismo e alla Promozione – Regione Puglia
Eugenio Di Sciascio, assessore allo Sviluppo Economico e al Lavoro – Regione Puglia
Luca Scandale, commissario AreT-Pugliapromozione
Gaetano Frulli, presidente Nuova Fiera del Levante
Pietro Petruzzelli, assessore Sviluppo Locale, Turismo e Marketing Territoriale del Comune di Bari
Ivo Nardella, presidente Senaf e Gruppo Tecniche Nuove
Carmine Cicala, assessore politiche agricole e forestali – Regione Basilicata
Luciana Di Bisceglie, presidente Unioncamere Puglia
Cesareo Troia, vice presidente Associazione Nazionale Città dell’Olio
Fiorenza Pascazio, presidente ANCI Regione Puglia
Conclusioni:
Patrizio Giacomo La Pietra, sottosegretario Ministro Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste
Il programma completo degli eventi di EVOLIO Expo è disponibile qui https://www.evolioexpo.com/portale/it/convegni
L’accesso è gratuito previa registrazione https://www.evolioexpo.com/portale/it/registrazione-utente/