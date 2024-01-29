Di seguito il comunicato:



Il 27 e 28 gennaio, presso la sede della Protezione Civile di Martina Franca (TA), la struttura regionale della Puglia, ha ospitato un importante evento FIR-CB (Associazione Nazionale di Protezione Civile), evidenziando il ruolo cruciale che la FIR CB e la sua segreteria regionale pugliese giocano nel rafforzare le competenze dei volontari e dei formatori in ambito di Protezione Civile.

Analogo compito è toccato in contemporanea ai responsabili regionali di Calabria, Abruzzo e Sicilia.

Questo evento ha avuto una duplice valenza: spiega il presidente regionale Luca Genco, da un lato, si sono svolti gli esami per il conseguimento del Brevetto “Tipo C” per i volontari, e dall’altro, una sessione di valutazione per i formatori.

Per i volontari, l’esame per il Brevetto “Tipo C” si è articolato in tre prove:

1. **Prova Teorica**: Un test a risposta multipla per verificare le conoscenze generali.

2. **Prova di Triage**: Simulazione di sopralluogo in evento calamitoso, e prima trasmissione di messaggio via radio dello scenario.

3. **Prova Radio**: Valutazione dell’uso di sistemi e apparecchiature radio in contesti di emergenza con compilazione e trasmissione di modulo messaggio.

Contemporaneamente, i formatori hanno partecipato a valutazioni mirate a elevare il loro livello di preparazione e didattica nel campo della Protezione Civile.

La missione di garantire una formazione di alto livello è stata raggiunta, anche dal punto di vista dell’ospitalità. L’organizzazione di tali eventi testimonia l’impegno della FIR CB e della segreteria regionale della Puglia nel garantire che volontari e formatori siano sempre aggiornati, ben preparati e pronti ad affrontare efficacemente le situazioni di emergenza.

La partecipazione attiva e l’eccellenza dimostrata dai candidati riflettono l’efficacia dell’approccio formativo adottato dalla FIR CB, confermando il suo ruolo di primo piano nel panorama nazionale della Protezione Civile. Questi eventi non solo rafforzano le competenze individuali, ma contribuiscono anche a costruire una comunità di Protezione Civile più forte e coesa in Puglia e in tutta Italia.

Erano presenti in qualità di esaminatori: Antonio Mundi (Responsabile unità di crisi nazionale), Biagio Nobile (Vice Presidente Nazionale Vicario), Giovanni Genco (Consigliere Nazionale Esperto), Luca Genco (Presidente Regionale Puglia), Luigi Gallo (Presidente Territoriale Lecce), Dario Latorraca (Segretario Regionale FIRCB), Dagoberto Gavagna (Struttura Regionale Piemonte) Domenico Petrachi (Struttura Rerritoriale Lecce), Sabrina Redatti (Segretaria Territoriale Foggia).