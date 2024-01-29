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Agricoltori: corteo di trattori oggi a Foggia, domani a Lecce Venerdì era stata la volta di Bari

29 Gennaio 2024
Trattori in fila in strada protesta

Di Tony Maselli:

La protesta degli agricoltori che si sviluppa in vari Paesi d’Europa si è ormai radicata anche in Italia. Anche in Puglia. Dopo la manifestazione del corteo di trattori da Noci a Bari di venerdì oggi è la volta di Foggia, con trattori che percorreranno anche vie principali del capoluogo dauno. Domani toccherà a Lecce, anche in questo caso con un corteo che raggiungerà il centro cittadino. La politica agricola comunitaria con un green deal ritenuto inaccettabile, così come una politica dei prezzi ritenuti penalizzanti per gli agricoltori, fra i motivi della protesta sostenuta da alcune sigle. Agricoltori pronti ad arrivare fino a Roma se non dovessero arrivare risposte soddisfacenti.

(foto: repertorio, non strettamente connessa alla notizia)

 

 

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