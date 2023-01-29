Pug Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 29 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 70
Provincia di Bat: 18
Provincia di Brindisi: 23
Provincia di Foggia: 24
Provincia di Lecce: 58
Provincia di Taranto: 31
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: -1
15.339
Persone attualmente positive
208
Persone ricoverate in area non critica
10
Persone in terapia intensiva
1.595.495
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 518.759
Provincia di Bat: 135.703
Provincia di Brindisi: 155.116
Provincia di Foggia: 225.468
Provincia di Lecce: 344.710
Provincia di Taranto: 218.169
Residenti fuori regione: 17.087
Provincia in definizione: 5.373