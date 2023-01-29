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Puglia: 1620385 positivi a test corona virus, incremento di 228 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

29 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 29 gennaio 2023

228

Nuovi casi

4.608

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 70
Provincia di Bat: 18
Provincia di Brindisi: 23
Provincia di Foggia: 24
Provincia di Lecce: 58
Provincia di Taranto: 31
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: -1
15.339

Persone attualmente positive

208

Persone ricoverate in area non critica

10

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.620.385

Casi totali

13.676.096

Test eseguiti

1.595.495

Persone guarite

9.551

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 518.759
Provincia di Bat: 135.703
Provincia di Brindisi: 155.116
Provincia di Foggia: 225.468
Provincia di Lecce: 344.710
Provincia di Taranto: 218.169
Residenti fuori regione: 17.087
Provincia in definizione: 5.373

 

 

 

 

 

 

 


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