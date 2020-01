Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Questa è la storia di una squadra che dava spettacolo. Una squadra che usciva dal campo tra gli applausi. Talvolta anche quando perdeva. Una squadra che giocava bene e divertiva. Anche quando non vinceva. Una squadra che cercava sempre d’imporsi. Attaccando. Muovendosi in blocco per non dare punti di riferimento. Pressando. Assalendo avversari che spesso si difendevano e basta. Come quasi tutti all’epoca. Ecco perché, forse, non vinse.

L’AUTORE / MASSIMILIANO ANCONA

Massimiliano Ancona è nato a Bari il 16 aprile 1969. Laureato in giurisprudenza, è giornalista professionista dal marzo 2002. Nel 2005 ha vinto il premio Giornalista di Puglia – Michele Campione e l’anno seguente il premio Franco Sorrentino. Ha lavorato come redattore a Milano («Corriere della Sera» e «Io donna») e Bari («City»). Ha collaborato – tra gli altri – con il «Guerin Sportivo» e il periodico «Linea Bianca». Dal 2007 vive a Roma e scrive per «La Gazzetta dello Sport».

Con La Bari dei baresi e altre storie…del giornalista Massimiliano Ancona pubblicato a dicembre da WIP Edizioni, il programma culturale del progetto “Libri di Puglia” fa un’incursione nel calcio e nella memorabili vicissitudini della squadra guidata da Enzo Catucci attraverso un racconto che intreccia magistralmente le vicende sportive con i principali fatti che scossero la città e l’Italia intera in quegli anni: dal rapimento di Moro all’attentato a Papa Giovanni Paolo II, ai sequestri di persona, dal totonero, al calciomercato, a Portobello, all’omicidio Petroni…

Libri di Puglia è un progetto promosso dalla Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia e dall’Associazione Pugliese Editori per offrire nuove forme di promozione del libro e incentivare la lettura anche al di fuori delle biblioteche e alle librerie, tradizionalmente deputate a questo tipo di attività.

Per creare occasioni di incontro e di fruizione dei libri e raggiungere nuovi lettori, la Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia e l’Associazione Pugliese Editori hanno coinvolto 13 locali – prevalentemente dedicati alla ristorazione (bar, caffè letterari, pub) – distribuiti nelle sei province pugliesi, per ospitare eventi culturali legati al mondo del libro (presentazioni, reading, incontri con gli autori) e diventare punti lettura permanenti: in ogni locale, infatti, gli avventori hanno a disposizione per la lettura e il prestito uno scaffale di libri pubblicati dagli editori pugliesi aderenti al progetto.

Con Libri di Puglia Biblioteca del Consiglio regionale della Puglia e l’Associazione Pugliese Editori vogliono offrire un’animazione culturale costante del pubblico e saldare la proposta libraria con quella dell’intrattenimento, contribuendo inoltre allo sviluppo dell’imprenditoria pugliese nel segmento editoriale e alla diffusione del ricco e variegato panorama letterario della regione.

Mercoledì 29 gennaio • ore 18

@ Portineria 21

Via Benedetto Cairoli, 137/a-139 • Bari

presentazione del libro

LA BARI DEI BARESI E ALTRE STORIE…

di Massimiliano Ancona

(WIP Edizioni)