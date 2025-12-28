Di seguito il comunicato:

Il 2025 del Teatro “Lucio Dalla” di Manfredonia si conclude con i primi due appuntamenti del Focus Danza, una finestra della stagione di prosa “respIRA”, ideata e organizzata dal Comune, Puglia Culture, Bottega degli Apocrifi con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia.

Il focus, fortemente voluto dagli Apocrifi e dedicato alla scena della danza contemporanea, del teatro danza e del circo, comincerà questo weekend con due titoli e proseguirà con altri due appuntamenti a gennaio 2026.

Domani mattina, alle ore 11.00, al “Dalla” si parte con “Contrappunti dall’Oceano”, un’esperienza collettiva di Livia Bartolucci e Prem Sergio Tosi che, attraverso il suono e il movimento, accompagna gli spettatori in un viaggio percettivo che ricrea l’esperienza comune di chi attraversa l’oceano. Vivere l’oceano è un costante stato meditativo in cui abbandonare il proprio sé ed accogliere l’ignoto. Questo è lo stato in cui “Contrappunti” conduce il pubblico, traghetta in un mondo altro in cui la quiete, l’imprevedibilità, la vastità, la potenza dell’oceano inducono all’abbandono del proprio sé conosciuto, verso nuovi orizzonti. Lo spettacolo, per un pubblico massimo di 50 spettatori, verrà replicato anche lunedì 29 dicembre alle ore 21.00.

Sempre domani sera, invece, l’appuntamento alle ore 21.00 è fissato con il “Cappuccetto Rosso” della Compagnia La Luna nel Letto, titolo condiviso con la scena per le famiglie “con gli occhi aperti”. Michelangelo Campanale in questo spettacolo commovente dirige gli acrobati della Compagnia EleinaD affrontando Cappuccetto Rosso, la più popolare e antica fra le fiabe che racconta argomenti legati alla vita in maniera semplice ed esatta. La relazione tra i personaggi e la dinamica della storia si rivelano sulla scena attraverso il corpo e il linguaggio non parlato, ispirato all’immaginario dei cartoni animati di inizio Novecento; mescolando luci, costumi e scene in una danza di simboli e citazioni pittoriche che ridisegnano la fiaba con la semplicità che la caratterizza da sempre.

I biglietti per “Cappuccetto Rosso” sono al costo di 10 euro (primo settore), 8 euro (secondo settore), 6 euro (galleria). Per “Contrappunti dall’Oceano” il biglietto singolo è al costo di 6 euro.

Per informazioni e prenotazioni: Teatro “Lucio Dalla” – Bottega degli Apocrifi. 0884 532829 / 335 244843 – botteghino@bottegadegliapocrifi.it.