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Puglia: tra influenza e (soprattutto) corona virus oltre cinquemila contagi in una settimana Covid, diciannove decessi. Quinta dose: pochi vaccinati

28 Dicembre 2023
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Nella settimana dall’11 al 17 dicembre 979 persone in Puglia sono state contagiate dall’influenza. Circa cento in più rispetto al dato della settimana precedente. I bambini fra zero e quattro anni i più colpiti ma anche gli adulti fanno registrare numeri significativi nell’ambito di un’incudenza complessiva superiore all’11 per mille.

Nella settimana fra il 14 ed il 20 dicembre più di 4400 pugliesi sono stati contagiati dal corona virus, anche in questo caso con un incremento rispetto alla settimana precedente. Diciannove morti. La campagna vaccinale anti Covid per la quinta dose va a rilento, in tutta Italia e specificamente nella regione.

 

 

 


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