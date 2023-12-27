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8 Maggio 2026
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Gioia del Colle: presepe vivente, seconda edizione Stasera e domani

28 Dicembre 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Gioia del Colle:

È tutto pronto a Gioia del Colle per uno degli eventi più attesi del cartellone natalizio “È già Natale”: il presepe vivente in località Montursi.
Dopo il grande successo della prima edizione, anche quest’anno, nelle serate di giovedì 28 e venerdì 29 dicembre, dalle ore 19:30 alle ore 22:00, l’area attigua alla chiesa di san Giuseppe Lavoratore ospiterà la suggestiva rievocazione storica della Natività, curata dal comitato Pro Montursi con il supporto della Regione Puglia e dell’amministrazione comunale.
Con oltre cento figuranti in abiti d’epoca ed ambientazioni del passato fedelmente ricostruite, la manifestazione condurrà i visitatori alla riscoperta di tradizioni, usanze e antichi mestieri.
Sarà come tornare indietro nel tempo lungo un percorso che, snodandosi tra botteghe artigiane e punti di degustazione di prodotti tipici dell’enogastronomia gioiese, culminerà con l’approdo alla grotta della Natività.
L’ingresso è libero e gratuito.
In entrambe le serate sarà attivo, altresì, un servizio bus navetta, sempre gratuito, che, a partire dalle ore 19:00, collegherà l’area di parcheggio individuata nei pressi della pizzeria Dongiovanni con la chiesa di san Giuseppe Lavoratore (e viceversa).

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