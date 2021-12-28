Aumenta la pressione sui reparti di Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive degli ospedali pugliesi e al contempo cala sulle terapie intensive. A rivelarlo sono i numeri relativi ai ricoveri diffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid in Rianimazione è scesa al 4 per cento. Mentre nella cosiddetta area non critica dei nosocomi ha raggiunto il 7 per cento.

Intanto la campagna vaccinale prosegue senza soste e l’Asl barese annuncia il record di somministrazioni nell’hub del quartiere Catino di Bari, dove in un solo giorno sono state fatte 927 iniezioni tra richiami, prime e seconde dosi. «Stiamo facendo il massimo per preservare i cittadini dal Covid – commenta il referente Paolo Marcuccio – e mai come in questo momento siamo felici di farlo: i numeri dimostrano come la gente stia scegliendo di proteggersi e proteggerci. Chiediamo a tutti di continuare a farlo, venendosi a vaccinare».