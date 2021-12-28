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4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Agenas, ricoveri: in Puglia aumenta la pressione sui reparti di Pneumologia, Malattie infettive e Medicina Dati aggiornati al 27 dicembre. Record di vaccinazioni a Bari nell'hub di Catino

28 Dicembre 2021
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Aumenta la pressione sui reparti di Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive degli ospedali pugliesi e al contempo cala sulle terapie intensive. A rivelarlo sono i numeri relativi ai ricoveri diffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid in Rianimazione è scesa al 4 per cento. Mentre nella cosiddetta area non critica dei nosocomi ha raggiunto il 7 per cento.

Intanto la campagna vaccinale prosegue senza soste e l’Asl barese annuncia il record di somministrazioni nell’hub del quartiere Catino di Bari, dove in un solo giorno sono state fatte 927 iniezioni tra richiami, prime e seconde dosi.  «Stiamo facendo il massimo per preservare i cittadini dal Covid – commenta il referente Paolo Marcuccio – e mai come in questo momento siamo felici di farlo: i numeri dimostrano come la gente stia scegliendo di proteggersi e proteggerci. Chiediamo a tutti di continuare a farlo, venendosi a vaccinare».
Grandi numeri anche a Noicattaro e Mola di Bari: «Nel Centro di aggregazione giovanile noiano sono stati somministrati 980 vaccini- precisa l’Azienda sanitaria locale-, soprattutto richiami, a over 18. Nell’open day di Mola, invece, ben 530 piccoli tra 5 e 11 anni hanno ricevuto la loro prima dose».

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