Aumenta la pressione sui reparti di Pneumologia, Medicina generale e Malattie infettive degli ospedali pugliesi e al contempo cala sulle terapie intensive. A rivelarlo sono i numeri relativi ai ricoveri diffusi dall’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali. La percentuale dei posti letto occupati dai pazienti Covid in Rianimazione è scesa al 4 per cento. Mentre nella cosiddetta area non critica dei nosocomi ha raggiunto il 7 per cento.
Agenas, ricoveri: in Puglia aumenta la pressione sui reparti di Pneumologia, Malattie infettive e Medicina Dati aggiornati al 27 dicembre. Record di vaccinazioni a Bari nell'hub di Catino
Intanto la campagna vaccinale prosegue senza soste e l’Asl barese annuncia il record di somministrazioni nell’hub del quartiere Catino di Bari, dove in un solo giorno sono state fatte 927 iniezioni tra richiami, prime e seconde dosi. «Stiamo facendo il massimo per preservare i cittadini dal Covid – commenta il referente Paolo Marcuccio – e mai come in questo momento siamo felici di farlo: i numeri dimostrano come la gente stia scegliendo di proteggersi e proteggerci. Chiediamo a tutti di continuare a farlo, venendosi a vaccinare».
Grandi numeri anche a Noicattaro e Mola di Bari: «Nel Centro di aggregazione giovanile noiano sono stati somministrati 980 vaccini- precisa l’Azienda sanitaria locale-, soprattutto richiami, a over 18. Nell’open day di Mola, invece, ben 530 piccoli tra 5 e 11 anni hanno ricevuto la loro prima dose».