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Italia arancione per il contrasto al corona virus. Puglia anche per il vento. Gargano e Tremiti anche per i temporali Maltempo, allerta: protezione civile, previsioni meteo

28 Dicembre 2020
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Dopo i quattro giorni di lockdown a cavallo di Natale, da oggi a mercoledì l’Italia è area arancione. Tornerà zona rossa il 31 dicembre.

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La Puglia oggi non è arancione solo per le misure di contrasto al corona virus ma anche per l’allerta maltempo. Codice arancione fino a stasera per vento fino a burrasca forte. Inoltre, secondo lo schema in basso (fonte protezione civile della Puglia) + è arancione la zona Gargano-Tremiti per temporali; codice giallo per altri settori eccettuati tarantino e Salento.

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