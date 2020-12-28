Dopo i quattro giorni di lockdown a cavallo di Natale, da oggi a mercoledì l’Italia è area arancione. Tornerà zona rossa il 31 dicembre.

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La Puglia oggi non è arancione solo per le misure di contrasto al corona virus ma anche per l’allerta maltempo. Codice arancione fino a stasera per vento fino a burrasca forte. Inoltre, secondo lo schema in basso (fonte protezione civile della Puglia) + è arancione la zona Gargano-Tremiti per temporali; codice giallo per altri settori eccettuati tarantino e Salento.