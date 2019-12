Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalla scorsa mezzanotte per 24-36 ore. Si da riferimento a “nevicate sparse con quota neve al di sopra dei 300-500 metri con locali sconfinamenti a quote inferiori ed apporti al suolo deboli olocalmente moderati;Venti forti o di burrasca, nord-orientali con raffiche di burrasca forte in corrispondenza delle aree montuose. Possibili mareggiate lungole coste esposte.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.