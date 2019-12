Di seguito il comunicato:

È ufficialmente doppietta mondiale per Leonardo Saponaro, l’atleta cegliese ritenuto un “mostro sacro” del ciclismo pugliese che sabato 14 dicembre, presso il centro “Postura&Benessere” del dott. Claudio Venza, ha percorso su un rullo 305,76 km in 7 ore e 54 minuti conquistando il secondo Guinness World Record dopo quello del 20 aprile dove con le stesse modalità ha definito il record di 57,18km in un’ora presso il “Palasport 2006” di Ceglie Messapica.

Leonardo Saponaro a 27 anni chiude quindi questo 2019 “mondiale” nel migliore dei modi aggiungendo al suo palmares un secondo risultato omologato dalla Guinness World Records a tutti quei successi ottenuti in un ricco percorso sportivo che lo ha visto diventare un semiprofessionista con numerose convocazioni a gare nazionali e internazionali, tra cui spiccano due Campionati Italiani consecutivi e il GiroBio, prima che decidesse di dedicarsi all’ultracycling con diverse iniziative tra cui il Giro dell’Italia in solitaria (2500 km in 10 giorni) e il “Giro di Puglia in 24h”, un evento benefico dove ha percorso 600km lungo tutta la regione in sole 21 ore e 30 minuti.

Il recordman, che da qualche mese è anche il più giovane dirigente di una società sportiva in quanto presidente e fondatore del GSK – Gruppo Sportivo Kailia, dichiara “Questo secondo risultato è meno imbattibile del primo, non so chi vorrà cimentarsi ma gli auguro di cuore di non pedalare per due ore con i crampi come è successo a me” e aggiunge “Ora è il momento di pensare ai ragazzi”.