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Senza dimora: a gennaio il censimento anche a Bari Città metropolitane, diecimila volontari in azione

28 Novembre 2025
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Di seguito un comunicato diffuso dai responsabili:

Diecimila volontari e volontarie nelle città metropolitane italiane. Anche a Bari.
Saranno loro a realizzare, il 26, 28 e 29 gennaio 2026, la Rilevazione nazionale sulle Persone Senza Dimora promossa da Istat nelle 14 città metropolitane. L’iniziativa, coordinata da fio.PSD – Federazione Italiana Organismi per le Persone Senza Dimora, è alla base della campagna #TuttiContano, lanciata in questi giorni per il reclutamento dei volontari.
Le città coinvolte saranno Bari, BolognaCagliariCataniaFirenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, PalermoReggio CalabriaRoma, Torino e Venezia.
L’obiettivo è di fondamentale importanza sociale: raccogliere ed organizzare dati attendibili e aggiornati sul fenomeno dell’homelessness in Italia. Creare una fotografia realistica, attendibile e dettagliata della situazione, come elemento chiave per comprendere la realtà delle persone che vivono in condizioni di povertà estrema e programmare politiche pubbliche inclusive e di lungo periodo che siano veramente efficaci.
A supporto dei 10.000 volontari, sul territorio è già operativa una rete composta da 20 coordinatori metropolitani e 200 responsabili della rilevazione.
fio.PSD lavora in sinergia con le Amministrazioni dei Comuni delle 14 città metropolitane, i Soci della Federazione, e con il supporto di importanti realtà del terzo settore come Caritas Italiana, CNCA, Croce Rossa Italiana, CSVnet, Azione Cattolica, ARCI, InformaGiovani ETS, oltre che di numerose Università.
Diventare volontario o volontaria per questa campagna è semplice
Sul sito della campagna TuttiContano è già possibile candidarsi come volontario/a compilando l’apposito form online: [https://www.tutticontano.fiopsd.org/candidati/](https://www.tutticontano.fiopsd.org/candidati/)
Nei prossimi giorni saranno pubblicati materiali formativi e di supporto per preparare al meglio i volontari, che parteciperanno anche a formazioni online e in presenza. Tutti i partecipanti saranno coperti da assicurazione e potranno vivere un’esperienza unica di partecipazione civica, contribuendo concretamente a far emergere le storie e i volti di chi troppo spesso resta invisibile.
Un grande sostegno alla campagna di reclutamento dei volontari sta arrivando dal mondo dello spettacolo. Sono infatti tantissimi gli artisti e le artiste che hanno scelto di prestare la loro voce e la loro immagine per promuovere il volontariato. Tra loro Luciana Littizzetto, Carlo e Giorgio, Enzo Paci, Ascanio Celestini, Germano Lanzoni, Stefania Petyx, Giuseppe Castiglia. Altri nomi si aggiungeranno nei prossimi giorni.

 

Con #TuttiContano, fio.PSD lancia un appello alla partecipazione collettiva: per raccontare, ascoltare e restituire visibilità a chi vive in condizioni di marginalità estrema. Perché solo conoscendo si può davvero cambiare.
Per informazioni e candidature:

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