Di seguito la comunicazione di Apulia film commission:
Girato in Puglia tra Vieste e San Giovanni Rotondo, “OI VITA MIA” di Pio e Amedeo, al loro debutto dietro la macchina da presa, è nei cinema di tutta Italia!
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