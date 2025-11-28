Fra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 20. Si fa riferimento a “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Puglia garganica e meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati; da isolate a sparse, localmente anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati generalmente deboli o puntualmente moderati.

Nevicate mediamente al di sopra dei 700-900 m su Puglia garganica, con apporti al suolo da deboli a moderati e quota neve in rialzo.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.