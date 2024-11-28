Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“Oggi vediamo il risultato di un investimento regionale di 24,5 milioni di euro, che ha ricucito i quartieri Picone e Poggiofranco, ridisegnato totalmente la viabilità della zona e consentito di chiudere il passaggio a livello di via delle Murge. Ringrazio FAL che ha realizzato il progetto ‘Strade Nuove’ in soli due anni, rispettando il cronoprogramma e senza interrompere la circolazione ferroviaria. Ed entro il prossimo giugno verrà chiuso anche il cantiere aggiuntivo per l’eliminazione del passaggio a livello di Santa Caterina. Consegniamo alla città queste opere e chiediamo a tutti di prendersene cura e di rispettarle.” Queste le parole dell’assessore ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, nel saluto portato questa mattina a Bari per l’inaugurazione del sottopasso ciclopedonale tra via delle Murge e via Cotugno, alla presenza del sindaco di Bari, Vito Leccese, del presidente Vittorio Zizza e del direttore generale Matteo Colamussi di Ferrovie Appulo Lucane.

“È stato oggi inaugurato il sottopasso che unirà Picone e Poggiofranco. E’ solo una di tutte le opere che hanno rimodellato la viabilità in quell’area – ha commentato il presidente Michele Emiliano -: è stato eliminato il passaggio a livello di via delle Murge, sono state realizzate alcune rotatorie, e tutto questo grazie alla sinergia tra la Regione Puglia e le Ferrovie Appulo Lucane, che hanno compiuto uno splendido lavoro contribuendo alla modernizzazione della viabilità nella città di Bari. Grazie a Matteo Colamussi e a tutti i suoi collaboratori, e soprattutto grazie a i fondi che la Regione Puglia ha messo a disposizione delle FAL per realizzare queste opere così importanti.”

Questa inaugurazione di fatto chiude i nove cantieri del progetto “Strade Nuove” con soggetto attuatore Ferrovie Appulo Lucane, in virtù di un protocollo d’intesa sottoscritto con Regione Puglia e Comune di Bari. Nove cantieri finanziati dalla Regione Puglia con 18,1 mln di euro del fondo FSC 2014-2020 che hanno portato al raddoppio ferroviario per 2,5 km (Bari Policlinico – Bari S. Andrea), alla eliminazione del passaggio a livello di via delle Murge, alla realizzazione del sottopasso ciclopedonale tra via delle Murge e via Cotugno con 2,6 km di percorso ciclabile, alla messa in opera di circa 1 km di nuove strade (il nuovo raccordo tra via Tatarella e via Matarrese e il nuovo anello di circolazione tra via Solarino e via Cotugno) e di tre nuove rotatorie (via Tatarella/via Matarrese; via Mazzitelli/Cotugno/Bellomo; viale Pasteur/Solarino/Murge). Uno stanziamento regionale di 846mila euro, derivanti da risorse liberate del Por Puglia 2000-2006, ha consentito di piantumare 131 nuovi alberi e 8.200 piante nelle tre rotonde e nel sottopasso ciclopedonale tra viale Pasteur e via Matarrese e di eseguire le ultime opere di natura impiantistica, stradale e di accessibilità pedonale.

Infine con ulteriori 5,6 mln di euro, stanziati dalla Regione sempre a valere sul FSC 2014-2020, sono stati avviati i lavori per l’eliminazione del passaggio a livello di Santa Caterina e la realizzazione di un sovrappasso a doppio senso di marcia per le auto e percorsi ciclopedonali.

“Siamo di fronte a interventi che avranno un impatto positivo sulla viabilità e sulla vivibilità dei quartieri interessati, ma anche sulla sicurezza dell’infrastruttura ferroviaria grazie alla soppressione dei due passaggi a livello – ha concluso l’assessore Ciliento -. Interventi che guardano alla sostenibilità grazie alla piantumazione di verde urbano che consentirà l’abbattimento di 26,5 tonnellate/anno di CO2 e alla realizzazione di nuovi percorsi ciclopedonali, per spostarsi in bici e a piedi in sicurezza.”