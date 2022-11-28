Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 28 novembre 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 111
Provincia di Bat: 35
Provincia di Brindisi: 48
Provincia di Foggia: 48
Provincia di Lecce: 165
Provincia di Taranto: 55
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: 1
14.045
Persone attualmente positive
213
Persone ricoverate in area non critica
11
Persone in terapia intensiva
1.528.217
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 498.795
Provincia di Bat: 131.282
Provincia di Brindisi: 148.203
Provincia di Foggia: 216.631
Provincia di Lecce: 325.585
Provincia di Taranto: 209.489
Residenti fuori regione: 16.309
Provincia in definizione: 5.234