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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 1561528 positivi a test corona virus, incremento di 468 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

28 Novembre 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 28 novembre 2022

468

Nuovi casi

3.948

Test giornalieri

1

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 111
Provincia di Bat: 35
Provincia di Brindisi: 48
Provincia di Foggia: 48
Provincia di Lecce: 165
Provincia di Taranto: 55
Residenti fuori regione: 5
Provincia in definizione: 1
14.045

Persone attualmente positive

213

Persone ricoverate in area non critica

11

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.551.528

Casi totali

13.213.273

Test eseguiti

1.528.217

Persone guarite

9.266

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 498.795
Provincia di Bat: 131.282
Provincia di Brindisi: 148.203
Provincia di Foggia: 216.631
Provincia di Lecce: 325.585
Provincia di Taranto: 209.489
Residenti fuori regione: 16.309
Provincia in definizione: 5.234

 

 

 

 

 

 

 


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